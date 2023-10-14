فرنسا تخلي متحف اللوفر وقصر فيرساي بعد تهديد بوجود قنبلة (فيديو)

أخلي متحف اللوفر وقصر فيرساي من الزوار والعمال، اليوم، بعد تلقي تهديدات بوجود عبوة ناسفة، وفقاً للشرطة.

وبدأت الحكومة الفرنسية نشر سبعة آلاف جندي لتعزيز الأمن في أنحاء البلاد، بعد حادثة طعن مميتة في مدرسة نفَّذها شخص يعتقد أنه متطرف.

وتأتي عمليات الإخلاء في اثنين من المواقع السياحية الأكثر زيارة في العالم، وسط يقظة أمنية متزايدة في جميع أنحاء فرنسا، بعد الهجوم على المدرسة يوم الجمعة، ووسط توترات عالمية مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، وتشعر حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بالقلق من تداعيات الحرب في فرنسا.

ودوَّت صافرات الإنذار في اللوفر، حيث أُعلن عن إخلاء المتحف، وفي مركز التسوق تحت الأرض تحت الهرم الشهير في باحته.

وقالت هيئة استعلامات اللوفر إنه لم يصَبْ أحد، وذكرت شرطة باريس أنها فتشت المتحف بعد تلقيها تهديدات مكتوبة بوجود قنابل.

وطوَّقت الشرطة المتحف من كل الجوانب، فيما أُخرج الزوار من ساحته، وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت أشخاصاً يغادرون سريعاً وبعضهم توقف لالتقاط الصور بينما بدا البعض الآخر مرتبكاً بشأن ما يحدث.

ويستقبل اللوفر بين 30 ألف و40 ألف زائر يومياً وعدة ملايين سنوياً.

وتلقى أيضاً قصر فيرساي تهديدات بوجود قنابل، وذكرت الشرطة أنها فتشت القصر وحدائقه مترامية الأطراف فيما أخلته من الزوار.

وأخليت أيضاً محطة مترو الأنفاق الشهيرة في باريس غار دي ليون بعد اكتشاف زجاجة ناسفة محتملة، وفقاً للشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب ماكرون حشد 7000 جندي بحلول مساء الاثنين، بعد أن زادت الحكومة درجة التأهب الوطني في أعقاب هجوم مدرسة بمدينة آراس شمالي البلاد.