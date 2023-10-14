الركراكي يستبعد فوز المغرب بكأس الأمم الأفريقية ويرشح مصر والجزائر

استبعد وليد الركراكي مدرب المغرب فوز فريقه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في ساحل العاج مطلع العام المقبل، ووصفها بأنها ستكون أصعب بطولة قارية في التاريخ، مرشحا مصر والجزائر لحصد اللقب.

وتأهل المغرب، الذي أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى قبل نهائي كأس العالم، إلى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وقال الركراكي في تصريحات صحفية "بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستكون من أصعب البطولات في تاريخ القارة".

وأرجع المدرب البالغ عمره 48 عاما توقعه إلى "وجود العديد من نجوم كرة القدم الأفريقية في أفضل أندية العالم".

ورغم تأهل المغرب للمربع الذهبي لكأس العالم 2022 في قطر لكن الركراكي لا يرى أن منتخب بلاده مرشح للفوز باللقب للمرة الثانية بعد عام 1976.

وقال "من الصعب للغاية التكهن بالبطل. هناك عشرة منتخبات تستطيع الفوز بالإضافة للفرق التي لا يتوقعها أحد. بالنسبة لي لسنا مرشحين. منتخبات مثل مصر والجزائر ونيجيريا أفضل منا لكن نحن سننافس بقوة لأن الجميع يرغب في هزيمتنا".

ويلعب المغرب في المجموعة السادسة إلى جوار الكونجو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ولا يعتقد الركراكي أن مجموعة المغرب سهلة. وأوضح "لا يوجد ما يسمى بالمجموعة السهلة. مجموعتنا ليست سهلة وللفوز باللقب عليك أن تكون في قمة مستواك.

"كأس العالم الأخيرة أظهرت أن الكرة في أفريقيا تواصل التقدم وأن المنتخبات الأفريقية تستطيع فرض نفسها على كرة القدم العالمية والفوز على أي منافس".

وتأهل المغرب للنهائيات بعدما حل ثانيا بست نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن جنوب أفريقيا متصدرة المجموعة 11 التي ضمت ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي بسبب التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي.



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