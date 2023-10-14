بلماضي: مواجهة مصر ديربي قمة و لا مؤشرات على تمثيل ياسين عدلي لمنتخب الجزائر



أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم السبت عدم وجود مؤشرات على اقتراب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان الإيطالي من تمثيل منتخب البلد الأفريقي، مؤكدا سعادته بالتشكيلة الحالية لفريقه ، وأثنى بلماضي على المنتخب المصري قائلا "مصر تحظى بخبرة واسعة وتشكل صعوبات بالنسبة لنا وهذا ما نريده. مواجهة منتخب قوي بدنيا وفنيا وإمكانياته كبيرة، هو ديربي قمة.

ولعب عدلي، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية والبالغ عمره 23 عاما، لمنتخبات فرنسا للناشئين لكن وسائل إعلام ذكرت أنه أبدى رغبة في تمثيل المنتخب الأول للجزائر.

لكنه غاب عن التشكيلة التي أعلنها بلماضي قبل مواجهة الرأس الأخضر ومصر وديا، وقال المدرب حينها أنه (عدلي) لم يغير جنسيته الرياضية بعد. وفازت الجزائر 5-1 على الرأس الأخضر يوم الخميس الماضي.

وقال بلماضي لمحطة أبوظبي الرياضية لدى وصوله إلى مطار العين الدولي قبل مواجهة مصر وديا

الاثنين "بالنسبة لياسين عدلي ليس هناك مؤشرات تدل على قدومه لتمثيل المنتخب.

"كانت هناك محادثات في السابق وإذا كان يريد اللعب لمنتخب الجزائر فعليه أن يبارد هو لأننا تحدثنا سابقا".

وأضاف المدرب الجزائري "من ناحية أخرى نحن سعداء بوجود لاعبين شبان معنا والوقت يمر بسرعة. الشهر المقبل تصفيات كأس العالم ثم أمم أفريقيا وسنركز على المجموعة الحالية من اللاعبين وننتظر تأقلمهم سريعا".

وتستهل الجزائر مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 في 15 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل أمام الصومال ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا غينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا.

كما تستعد الجزائر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

وأثنى بلماضي على المنتخب المصري قائلا "مصر تحظى بخبرة واسعة وتشكل صعوبات بالنسبة لنا وهذا ما نريده. مواجهة منتخب قوي بدنيا وفنيا وإمكانياته كبيرة، هو ديربي (قمة) كما ذكرت.

"هذه المواجهات الودية كما حصل سابقا ضد السنغال تمكننا من تحسين مستوانا وتعطي دافعا للاعبين الشبان".



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