تقليد عمره 100 عام.. متنزه أمريكي يحظر «أقفال الحب»

قرر متنزه شهير في الولايات المتحدة الأمريكية حظر تقليد «أقفال الحب» الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل 100 عام.

وقام حراس خدمة المتنزهات الوطنية بتمشيط الحافة الجنوبية لغراند كانيون في الأسابيع الأخيرة، وهم يحملون قواطع البراغي في أيديهم، وصوبوا نحو أهدافهم، حسبما أفاد موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وكانت تتدلى من الأسوار أقفال الحب، محفورة بالأسماء أو الأحرف الأولى من أسماء الذين اعتقدوا أن حبهم لا نهاية له.

وقال المسؤولون إن الأقفال التي وضعها هؤلاء الزوار لم تكن شعارات للعاطفة، بل مجرد قمامة من صنع الإنسان.

وكتبت خدمة متنزه غراند كانيون الوطني، على «فيسبوك»، هذا الأسبوع: «الحب قوي، لكنه ليس قوياً مثل قواطع البراغي لدينا».

وبحلول يوم الجمعة، كان الحراس قد أزالوا العشرات من أقفال الحب من الأسوار في غراند كانيون، أحد أكثر المتنزهات الوطنية المحبوبة في البلاد. ومنذ عام 2006 تقريباً، أصبح نقطة جذب للإيماءات الرومانسية التي تنطوي على الأقفال.

وقال جيف ستيبينز، المتحدث باسم متنزه غراند كانيون الوطني، إن الحراس يزيلون الأقفال التي تتراكم على الأسوار كل عامين.

وأضاف أن الأقفال «تعمل بشكل فعال على التخريب وإلقاء النفايات، وتؤدي في النهاية إلى إتلاف الأراضي العامة لكل من الناس والحياة البرية».

ولفت إلى أن المخاطر التي تشكلها على الحياة البرية مثيرة للقلق بشكل خاص؛ لأن قفل الحب ينطوي عادةً على إلقاء المفاتيح المقابلة لها في الوادي.

وقد يسبب ذلك مشكلة لنسور كاليفورنيا، وهي طيور مهددة بالانقراض بشدة، ويمكن أن يصل طول جناحيها إلى نحو 10 أقدام.

وقالت خدمة المتنزهات إن طيور الكنغر: «مثل طفل صغير، تحب استكشاف الأشياء الغريبة بأفواهها، بما في ذلك المفاتيح اللامعة».

ويشعر مسؤولو الحياة البرية بالقلق من أن طيور الكندور سوف تبتلع المفاتيح، أو غيرها من الأشياء المعدنية مثل العملات المعدنية، التي يرميها الناس في الوادي، وربما تموت.

وقال ستابينز إنه لم يكن على علم بحالة أكل فيها كندور مفتاحاً ومات، لكنه قال: «هذا احتمال وارد دائماً».

وشاركت حديقة غراند كانيون الوطنية صورة لكندور مع عملة معدنية عالقة في جهازه الهضمي.

وقال ستيبينز إن منشور المتنزه سعى أيضاً إلى زيادة الوعي على نطاق أوسع حول أضرار رمي النفايات بشكل عام في غراند كانيون.

وجدد المنشور الاهتمام بتقليد قفل الحب والغرض منه وما إذا كان هناك مستقبل لمثل هذه الاحتفالات.

ومن المعتقد أن أصول أقفال الحب تعود إلى ما لا يقل عن 100 عام، حينما أحبت معلمة شابة في بلدة فرنياتكا بانيا جندياً كان على وشك الذهاب إلى الجبهة.