الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في غزة بالاقتراب من معبر رفح مع مصر



نصحت الإدارة الأمريكية اليوم السبت مواطنيها في غزة بالتحرك جنوبا نحو معبر رفح الحدودي مع مصر ليكونوا مستعدين لاحتمال إعادة فتحه وسط الأزمة الإنسانية بالقطاع الساحلي بعد الهجوم الذي شنته (حماس) على إسرائيل الأسبوع الماضي ورد إسرائيل المتواصل عليه.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تواصلت مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر لساعات محدودة بعد ظهر اليوم للسماح للأمريكيين من أصل فلسطيني بالمغادرة.

وأضاف المسؤول في وقت لاحق أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حماس، ستسمح لهم بالوصول إلى المعبر أو ما إذا كان باستطاعة المواطنين الأمريكيين المغادرة. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بمحاولة أخرى لفتح المعبر غدا الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا بحسب تقديرهم أن الوضع آمن، يمكنهم الاقتراب من معبر رفح الحدودي (مع مصر)... ربما يكون هناك إخطار لفترة قصيرة جدا بفتح معبر رفح المصري مع غزة".

وبحسب تقديرات الحكومة الأمريكية، يتراوح عدد الفلسطينيين الأمريكيين في غزة بين 500 و600 من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتريد واشنطن إبعاد عدد كبير من مواطنيها عن الأذى.

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