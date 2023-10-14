انسحاب جاسم بن حمد من سباق شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد شهور من التفاوض



انسحب الشيخ جاسم من سباق شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد احتجت على عائلة "جلايزر" المالكة للنادي منذ عام 2005، وفي

نوفمبر الماضي، تم الكشف عن استراتيجية جديدة لبيع النادي أملا في التغيير.

وتمت الإشارة إلى إمكانية بيع النادي والسماح بالاستحواذ عليه، وكان الشيخ جاسم هو أول من بادر بتقديم عرض لشراء النادي.

وتبعه بعد ذلك السير جيم راتكليف، لكن عملية تقديم العروض وإبداء النية لشراء النادي ظلت كما هي عليه في ظل تباطؤ عائلة جلايزر في اتخاذ الإجراءات بشأن ذلك.

وبعد تواصل عملية المناقشات، انسحب الشيخ جاسم من عملية شراء مانشستر يونايتد، وأبلغ ملاك يونايتد بقراره خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان فريق الشيخ جاسم قد أعلن في

فبراير الماضي عن تقديمه عرضا لشراء 100 % من النادي، مع وعد بالاستحواذ الكامل بدون ديون عبر مؤسسته "ناين تو"، وكان العرض قد وصل إلى ضعف القيمة السوقية للنادي البالغة 2ر3 مليارات دولار.

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