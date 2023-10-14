مصدر أمني مصري: لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر إلا بعد السماح بدخول المساعدات

صرح مصدر أمني مصري رفيع، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن السلطات المصرية رفضت فتح معبر رفح الدولى من الجانب المصري لعبور الأجانب الفلسطينين من حاملي الجنسيات الأجنبية المتواجدين في معبر رفح في الجانب الفلسطيني في غزة، إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانيه والطبية إلى غزة عن طريق معبر رفح البري.

كما صرح مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح،الحاج كمال الخطيب ،لـ (د.ب.أ)، بأن

السلطات المصرية تربط السماح بدخول وعبور الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية العالقين حاليا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة .

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