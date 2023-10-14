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مايكل كين يعتزل

10/14/2023 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عاماً، مختتماً مسيرته التمثيلية التي دامت 70عاماً.

ونال كين ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم ((هانا أند هير سيسترز))، والثاني عن فيلم ((ذي سايدر هاوس رولز)) عام 2000.

وقال كين في حديث إلى إذاعة ((بي بي سي راديو 4)): ((أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسناً، أنا معتزل الآن)). وتابع ((قلت لنفسي إنني شاركت حديثاً في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة.. ماذا سأفعل أكثر))؟

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