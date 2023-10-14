فنون رقمية و«إن أف تي» في غاليري «دبي*37»

في إطلالة على غاليري الفن الرقمي التفاعلي ((دبي*37))، والمتوقع افتتاحه رسمياً للجمهور نهاية أكتوبر في مركز ((دبي المالي العالمي))، أفاد مؤسس الغاليري بأنه سيضم أنواعاً مختلفة متنوعة من الفنون الرقمية إلى جانب عروض الرموز غير القابلة للاستبدال، وأن من أهدافه تثقيف الفنانين وعشاق الفن على الرموز غير القابلة للاستبدال والنظام البيئي لـ((ويب 3)) الأوسع نطاقاً، وذلك من خلال إقامة ورش عمل في المعرض بعد افتتاحه.

وأكد دانيللو كارلوتشي في حديث مع موقع ((كوين تلغراف))، أن الغاليري لن يبيع الرموز غير القابلة للاستبدال المختارة خصيصاً في الغاليري فحسب، لكن أيضاً سيثقف الناس الذين يزورون الغاليري بشأن ماهية تلك الرموز، ويدعم مناسبات وورش عمل متنوعة بشأن تبني تكنولوجيا ((ويب3))، لافتاً إلى أن لهذا المشروع مستشارين من ((بينانس إن أف تي)) و((بينانس تشاريتي))، اللتين ستساعدان في هذا المسعى.

وأفاد مؤسس شركة ((مورنينغستار فنتشورز)) أيضاً بأن الغاليري سيستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال المستوحاة من تركيبة ((شجرة الحياة)) كرمز مميز للعضوية.

وعن سبب غوصه في معترك الرموز غير القابلة للاستبدال و((ويب3)) على الرغم من ظروف السوق الحالية، لفت كارلوتشي إلى أن الرموز في الغاليري ستكون مختلفة عن تلك التي تنتجها شركات التكنولوجيا، فبالنسبة إلى الفنانين الذين يعمل معهم الغاليري ويختارهم بعناية فإن الحافز إبداعي، موضحاً أن هؤلاء يريدون صنع شيء إبداعي وقد صدف أنهم يستخدمون تقنية بلوك تشين لأغراض المصادقة، وربما في بعض الأحيان لغرض إبداعي، ولكن الحافز دائماً ما يكون إبداعياً.

وبعيداً عن الرموز المعروضة، أفاد كارلوتشي بأن الغاليري محاولة لربط الفن والتكنولوجيا في مكان واحد، ونظراً لكونه صندوقاً تقليدياً لرأس المال الاستثماري، فإنه يمثل طريقة للتنوع في الفن الرقمي الأكثر إبداعاً وفضاء الرموز غير القابلة للاستبدال.