لويز غلوك.. قصيدة تستلهم جمال الطبيعة البسيط

تُعدّ الشاعرة الأمريكية لويز غلوك الحائزة جائزة نوبل للآداب، التي توفيت عن 80 سنة، من أبرز الشعراء الأمريكيين، وهي استندت في مؤلفاتها إلى جمال الطبيعة البسيط وطفولتها.

وباتت الشاعرة المتحدرة من نيويورك والمُدرّسة في جامعة ييل، المرأة السادسة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل للآداب، والشخص الأمريكي الثاني عشر الذي يفوز بها.

ونالت غلوك جوائز عدة في الولايات المتحدة بفضل مسيرتها الكتابية التي بدأت في أواخر ستينات القرن الفائت وأعمالها الشهيرة بأسلوبها السلس وتجسيدها جمال الطبيعة البسيط.

وتحتفي قصيدتها ((جابونيكا)) (مجموعة من الفراشات) بالفن الراقي للرسامين اليابانيين.

ونشرت عام 1992 كتاباً بعنوان ((ذي وايلد أيرس))، هو عبارة عن مجموعة من الأعمال الشعرية تتناول حديقة بأكملها، ونالت بفضله جائزة بوليتزر، إحدى المكافآت العريقة في العالم.

استلهام وتجريد

وبقي شعر غلوك مُتاحاً للجميع، ويتميز أسلوب غلوك بسهولة في الفهم، إذ تستخدم لغة إنجليزية غير صعبة يمكن لأي شخص معرفته ليست واسعة بهذه اللغة أن يفهمها.

وبما أنها من محبي التجريد، استلهمت في شبابها من شعراء معروفين بتعبيرهم الواضح أبرزهم وليام بتلر ييتس (حائز جائزة نوبل عام 1923) وتي إس إليوت (فائز بنوبل عام 1948).

إلى جانب الطبيعة، كانت تستند غلوك في أعمالها إلى طفولتها.

وتقول في إحدى المرات ((كنت طفلة وحيدة. كانت تفاعلاتي الاجتماعية غير طبيعية كثيراً وكنت أُجبر عليها. كنت أشعر بسعادة أكبر عندما أقرأ، لكنني كنت أيضاً أشاهد التلفاز كثيراً وأتناول كميات كبيرة من الطعام)).

شعر ورواية

كتبت الباحثة الأدبية أليسون كوك في العام 2020 ((في مختلف أعمال غلوك الشعرية، تشكل النساء شخصيات مركزية كثيرة في قصائدها، أكُنَّ نساء شابات أو أمهات)).

ونشرت الكاتبة مدى أكثر من 50 عاماً، نحو عشرة كتب شعرية ومقالات ورواية تحمل عنوان ((ماريغولد أند روز: ايه فيكشن)) صدرت عام 2022 وتتناول حياة توائم مختلفين جداً.

وقالت أمام لجنة نوبل عام 2020 ((أحب أحدث أعمالي))، مشيرةً إلى كتابها ((أفيرنو)) الصادر عام 2006، لاعتبارها أنّه ((مكان جيد لبدء)) القراءة.