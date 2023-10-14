الأسواق الشعبية.. معالم سياحية وحكايات تفوح بعبق التاريخ

حكايات ثرية تفوح بعبق التاريخ، وسطور ممهورة بأنوار سيرة المكان وجماليات لقاء الثقافات فيه، تختزنها ذواكر وملامح الأسواق الشعبية في الإمارات.

حيث كانت وتبقى، جزءاً جوهرياً من عناوين عراقة المجتمع وتجذره ملتقى حضارياً يجمع مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات، إلى جانب المنتجات والسلع وقيم التواصل والتناغم، وسوى ذلك من مفردات تنسج قصص تعايش وتقارب الناس. وتنبض هذه الأسواق بالروح الشعبية وزخم التنوع الكبير، وهي شاهدة على الأهمية الجغرافية والتجارية والتاريخية للدولة، بمختلف مدنها، منذ القدم.

وهذا علاوة على كون هذه الأسواق غنية بصنوف الجماليات المعمارية. وتعد هذه الأسواق اليوم، من بين أبرز المعالم السياحية التي تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم.

حيث تعتبر مكاناً فريداً يعكس الثقافة والتراث الإماراتيين، وهي تقدم منتجاتها المتنوعة بشكل لافت وفريد تتمايز معه عن أية أسواق أخرى، ما يجعلها مكاناً فريداً بالفعل، وفيها يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق مغايرة وممتعة، واكتشاف منتجات تتصل بجوهر ثقافات مختلفة.

تنوع

تزخر إمارات الدولة بمختلف أنواع الأسواق، التي تحوي شتى أنواع المنتجات وتضم ملامح عمارة جاذبة، ومن أمثلتها البارزة، أحد أكثر الأسواق الشعبية شهرة في دبي، السوق الكبير ديرة (السوق المغطى)، وهناك ((سوق الذهب)) في ديرة الذي يعد وجهة مثالية للباحثين عن المجوهرات الفاخرة والذهب عالي الجودة، حيث يعتبر الذهب من المنتجات الرئيسية المتوفرة في هذا المكان، ولكن يمكن أيضاً العثور على العديد من المجوهرات المصنوعة من الفضة والألماس والأحجار الكريمة الأخرى. علاوة على القيمة التاريخية المهمة للسوق.

ومن الأسواق الأخرى بدبي: سوق الأقمشة، وسوق الفهيدي وسوق نايف. وفي أبوظبي، هناك ((سوق السجاد)) و((سوق قرية البري)) و((سوق الخضار والفواكه)) وغير ذلك. وفي الشارقة، من الأسواق الشعبية: ((سوق العرصة))، ((الغوير))، ((سوق البحر))، ((سوق الرولة)). أما في رأس الخيمة: ((سوق البيادير))، ((سوق مدينة الرمس))، ((سوق الصفافير)).

وفي عجمان: ((السوق الرئيس))، ((السوق الغربي))، ((السوق الشرقي)). وفي أم القيوين كانت توجد أسواق شعبية عديدة، منها: ((سوق السمك))، ((سوق التمر)).

وفي الفجيرة كانت توجد مجموعة مهمة من الأسواق، وهناك أسواق قديمة في بعض المدن في الفجيرة مثل ((سوق الفجيرة القديم)) و((سوق الغرفة)) و((سوق دبا)) و((سوق مربح)). وكذلك الأمر في إمارة أم القيوين، التي من بين الأسواق التي كانت تضمها: ((سوق السمك)) و((سوق التمر)) وغير ذلك.

نماذج متميزة

يعتبر سوق الفهيدي بتصميمه المعماري التقليدي وجهة تسوق جميلة في دبي، تجمع بين أناقة الحاضر وأصالة التراث، حيث لا يزال السوق محتفظاً بطابعه الهادئ، ويستخدم خاصية توفير الطاقة في العديد من أبنيته، ما يجعله مميّزاً عن الأسواق الأخرى في المدينة، وهو غني بالعديد من الأنشطة المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار، بالإضافة إلى محلات تعرض بضائع متنوعة ومحلات متخصصة في بيع الأقمشة، الذهب، الأكسسوارات، الأشغال اليدوية، الذهب، المطرزات التراثية والتحف.

ومن جانب آخر، يوفر ((سوق دبي للعطور)) لزواره فرصة العثور على عطورهم المفضلة، وخوض تجربة استثنائية في التعرف على مختلف أنواع العطور، بداية من أكثر أنواعها شهرة في العالم، وصولاً إلى العطور المحلية الصنع في دبي والمصنعة على يد الخبراء ومبتكري العطور، ولأن المنطقة تتميز بطابعها العربي الأصيل حتى في الروائح، فإن العطر يمثل جزءاً مهماً من الثقافة العربية، ويعد العود واحداً من أهم العطور العربية الأكثر تفضيلاً بين آلاف أنواع العطور المتوافرة.

تتضمن دبي العديد من الأسواق الشعبية الأخرى، إذ تعتبر زيارة هذه الأسواق واحدة من الأنشطة الترفيهية الشائعة بين السكان المحليين والسياح، ويمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق واستكشاف التراث والثقافة المحلية وتجربة الأطعمة المحلية الشهية، فالأسواق الشعبية في دبي واحدة من أبرز المعالم السياحية.