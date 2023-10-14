الناشط في العمل الإنساني ألان كاتو لـ« البيان »: مهنتي التفاؤل وعملي بث الإيجابية

يعد الشاب الأوغندي ألان كاتو، الذي وُلد وترعرع في العاصمة الأوغندية كمبالا، أحد الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أيضاً مصمم أزياء، وحائز العديد من الجوائز.

وهو يعتبر أن التفاؤل مهنته، بينما بث الروح الإيجابية في الآخرين هو عمله الحقيقي؛ فهو فاعل قوي في صناعة الأمل وتحفيز الآخرين على الانخراط بالمشاريع الإنسانية في مجتمعاتهم؛ إذ يدعم اليوم 150 من أطفال الشوارع، فآواهم في بيت خصصه لرعايتهم، مقدماً لهم الرعاية النفسية، والصحية، والتربوية، والتعليمية.

وتثير تجربة ألان الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يشير إلى حجم تأثير تجربته في الآخرين. وهو ما لفت انتباه ((البيان)) إليه.

معاناة

يبدي ألان سعادته بما يفعله، ومدى الاهتمام الذي تثيره تجربته، بتوفير كل ما يحتاج إليه أطفال الشوارع في بلده من خلال مؤسسته الخاصة التي أطلقها لهذه الغاية في العام 2018، ما جعل المجتمع الأوغندي يلقبه بـ((أب جميع الأطفال)).

وفي هذا الإطار قال ألان خلال حديثه لـ((البيان)): ((معاناتي منذ صغري، شكلت نقطة تحول في حياتي؛ إذ عشت مع أمي، وأخواتي السبع في منزل قديم مكون من غرفتين فقط. كبرت وقررت كإنسان، أن أساهم بجعل هذا العالم مكاناً أفضل، بالقليل الذي أملكه)).

أمان

ويضيف: ((بدأت مع 30 طفلاً، ولدي الآن 150 طفلاً من عمر 3 أشهر إلى 17 عاماً من الأولاد والبنات. أحرص على توفير الغذاء الجيد لهم، ويذهبون إلى المدرسة، وهم في أمان عندي، كما أن لدي أشخاصاً يساعدونني في الطبخ وغسل الملابس والعناية بهم)).

ويؤكد ألان: ((نعم، أحب ما أفعله، وأحب ما أحلم به هنا في مؤسسة ألان للأطفال، التي أطلقتها بعد أن زاد عدد الصغار. أؤمن بأن كل طفل يستحق أن يحظى بفرصة لمستقبل أفضل، ونحن في مؤسستي ملتزمون بمساعدة الأطفال الفقراء والمحتاجين في أوغندا)).

حرص

ويتابع: ((كل يوم، نستثمر في الأطفال، ونضيء عالمهم، ونخلق لهم الفرصة للنجاح. إضافة إلى تعزيز العديد من القيم، كاحترامهم لذاتهم، وتطوير المهارات الإبداعية، وتعزيز المرونة، والتعرف على بيئتهم وتقدير العمل الجماعي))، مؤكداً بأنه يعرف جيداً معنى أن يفقد الطفل عائلته، ويعيش في الشوارع، ويقضي كل يوم في البحث عن شيء يأكله، ويبحث أيضاً عن مكان ليضع فيه رأسه.

لقد عاهد نفسه بأن يُخرج هؤلاء الأطفال من الشوارع، ليعتني بهم، ويقدم لهم الطعام، والملبس، والمأوى، والتعليم. وهو على يقين بأن أهم شيء في الإنسان أن يعرف قيمته ككيان بشري.