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أسبوع دبي للموضة.. تصميمات الخريجين تنسج خيوط الأناقة

10/14/2023 7:22:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، في يومه الرابع مع مجموعة من العروض الملفتة، التي شملت تشكيلات رائعة من الأزياء.

أسبوع الخريجين

بفضل الدعم المستمر من معهد فاد دبي، تلعب مؤسسة الموضة للخريجين دوراً فائق الأهمية لتقديم المساعدة للخريجين، عندما يخططون للانتقال من مرحلة التعليم والدخول إلى عالم صناعة الأزياء. لا سيما أن هذه المؤسسة تتمتّع برعاية العديد من الشخصيات المرموقة، الذين بفضل توجيهاتهم، تحولت منصات العرض إلى لوحات للتعبير الفني.

عرضت دار ((بليسد)) مجموعتها التي تحمل عنوان ((Not 2.0))، لتكشف من خلالها عن نهج جريء ومبتكر في التصميم. وبناءً على الأساس الذي أرسته مجموعتها ((Not)) في العام الماضي، تواصلت هذه الإطلالات التي تمزج فيها بين البساطة والتألق والسمات الجمالية الرياضية، مع تعزيزها بلمسات من الرقي الجريء.استحوذت تصاميم زينة زكي على الأناقة والرقي من جديد.

وذلك بعد أن قدّمت لمسة حسية اتسمت بالجرأة، واشتملت المجموعة على تشكيلة من الألوان النابضة بالحياة، بما في ذلك الفساتين القصيرة والماكسي الطويلة، لتتمكن من توفير تنوع ثري لهذه الأزياء.واصلت ديما عياد حرصها على إظهار افتتانها وتعلقها الشديد بالألوان المعدنية، وهو ما اتضح بجلاء من خلال مجموعتها الأخيرة، ومع ذلك، فإن دمج هذه السمة المميزة من خلال لمسة رقيقة ساعدت في الكشف عن ذاتها في إطلالات مثيرة وسط سيمفونية من المنسوجات الأخرى، لترتقي في النهاية بعنصر البساطة إلى مستوى أعلى في عالم من الأحاسيس الراقية.

كشف أسبوع دبي للموضة عن قصة إبداعية حملت اسم ((تأملات مرنة))، وذلك بالتعاون مع علامة العناية بالشعر الشهيرة ((أوسيس)). وعند عرضها، فاضت المنصة بأجواء رائعة، لأنها روت قصة أزياء تحلت بالطابع الديناميكي.

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