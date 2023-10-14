حضور ثقافي ومعرفي متميز في مهرجان أبوظبي للشعر

تشارك عدد من المؤسسات الثقافية والجمعيات الأدبية ودور النشر التي تعنى بالشعر العربي الفصيح والشعبي في مهرجان أبوظبي للشعر، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، وتستمر أعماله حتى اليوم، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتأتي مشاركة هذه الجهات، في إطار رسالة المهرجان بدعم الفكر والثقافة ونشر الوعي المعرفي بالإرث الشعري العربي، واستكشاف القضايا والموضوعات المتعلقة به، ونشر التجارب المتميزة في هذا الجانب، تحقيقاً لأهداف الاستدامة في الفكر والثقافة.

ومن الجهات التي تشارك في المهرجان ديوانية شعر النبط من الكويت، وجمعية الشعر والشعراء من السعودية، وجمعية واحة الفكر والأدب من الأردن، وجمعية الشعر الشعبي بالبحرين، ومعهد الشارقة للتراث ومركز أبوظبي للغة العربية.

وتلقي هذه الجمعيات والمؤسسات، من خلال مشاركتها، الضوء على المشهد الشعري والأدبي في البلدان العربية، من خلال عرض عدد من الإصدارات والدواوين والكتب التي تتناول تاريخ ونقد الشعر وتؤرخ للشعراء، لا سيما في الشعر النبطي.

كما يشهد المهرجان مشاركة من دور نشر ومؤسسات تعنى بالشعر في دولة الإمارات، ومن بينها نادي تراث الإمارات.

وفي السياق، تستقطب عروض الفرق الشعبية زوار مهرجان أبوظبي للشعر، وتقدم لهم لوحات متنوعة من التراث الصوتي والحركي المصحوب بأشعار نبطية مغناة، تعكس جماليات القصائد، وارتباطها بالفلكلور الشعبي في دولة الإمارات.

وقال المخرج الإماراتي سعيد الزعابي، من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.. إن برنامج فعاليات المهرجان يزخر بالعديد من ألوان الفنون الشعبية المميزة، التي يعتبر الشعر النبطي وألحانه جزءاً أساسياً في تكوينها، ويقدم يومياً للزوار لوحات من التراث الفني المرتبط بالبيئات الإماراتية المتنوعة.

شاعر المليون

إلى ذلك، تشهد منصة برنامج شاعر المليون (الموسم الحادي عشر) في مهرجان أبوظبي للشعر، منافسات قوية بين أكثر من 500 مشارك في مقابلات لجنة التحكيم.