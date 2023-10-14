5 مطاعم في دبي من الأكثر إدهاشاً في العالم

أصبحت دبي موطناً لمجموعة من أفضل المطاعم في العالم بعد استقطابها عدداً من أشهر الطهاة الدوليين، كما انها عززت من محفظتها من التجارب المذهلة.

حيث تضم المدينة اليوم عدداً من تجارب تناول الطعام الأكثر إدهاشاً وفق مجلة ((تايم أوت))، من جلسة عشاء في الجو على ارتفاع 50 متراً، أو فوق منحدر تزلج، أو داخل فقاعة، أو وسط أجواء فنية غامرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، هناك 5 تجارب استثنائية لتناول الطعام في المدينة.

الأولى، مقهى لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق منحدر للتزلج.

مقهى ((أفالانش)) الواقع في ((مول الإمارات)) يتيح للمتزلج بعد قضاء أوقات على الجليد في ((سكي دبي)) فرصة الاستمتاع بطبق دافئ من الحساء أو ساندويش أو تناول الشوكولاته الساخنة المغطاة بالكريمة المخفوقة وأعشاب الفصيلة الخبازية، مع إطلالة على منحدرات التزلج.

تجربة مختلفة

هناك مطعم معلق برافعة على ارتفاع 50 متراً في السماء. ويشكل مطعم ((دينر إن ذا سكاي)) في منطقة ((سكاي دايف دبي)) خياراً لتجربة مختلفة، مقدماً قوائم طعام من مأكولات عالمية مع إطلالات خلابة على المدينة. وفي المطعم، يجري ربط الزائر بأمان على كرسي، حيث يمكنه مشاهدة كل طبق يتم إعداده بواسطة الطهاة في السماء. وتستغرق التجربة بأكملها 90 دقيقة وتتسع طاولة العشاء لـ 22 شخصاً كحد أقصى في كل جلسة.

أما المطعم الثالث، فيصف تجربته بأنها وجهة مسرحية غامرة. ويقع مطعم ((كراسوتا)) الذي أنشأه الفريق الذي يقف وراء مطعم ((وايت رابيت)) الشهير في موسكو في فندق ((أدريس داون تاون)) ويجمع المطعم بين الفن البصري والطعام الفاخر. ويستمتع الزائر بعشاء وهو محاط بلوحات لفنانين عالميين من أواخر القرن 19 وأوائل العشرين، أما غرفة الطعام حيث يجلس الزوار.

فهي أقرب إلى قاعة مسرح مع طاولة دائرية كبيرة تتسع لـ 20 شخصاً، يتخللها عرض وسائط متعددة ثلاثية الأبعاد مثالية للبكسل على الجدران المنحنية وفوق الطاولة، وكل عرض من تجربة الطعام يناسب الطبق في القائمة.

فقاعات ((بلوواترز))

هناك مطعم ((ذا بودز)) الآسيوي الواقع في جزيرة ((بلوواترز)) والذي هو عبارة عن حجرات لتناول الطعام أشبه بفقاعات، مع إطلالات على شاطئ ((جميرا بيتش رزيدينس)). ويوجد بالإجمالي 22 حجرة في المطعم، يمكن داخل كل منها تشغيل الموسيقى عن طريق بلوتوث، وتتوفر مساحة كبيرة لتناول الطعام داخل الحجرات المكيّفة. ويجري تقديم قائمة مأكولات آسيوية بما في ذلك أزهار صالحة للأكل ترتبط بديكور نباتي.

وأخيراً، نشاهد عروض الذكاء الاصطناعي في المطعم الخامس. مطعم ((زينون)) الواقع في فندق ((أدريس دبي مول)) وسط المدينة يقدم للزوار فرصة الدخول إلى مساحة تتراقص فيها الصور المجسمة وتنبض الجدران بالحياة مع الفن الرقمي الديناميكي.

ويحدث ذلك عندما تلتقط كاميرات ((مايكروسوفت كينكت)) كل حركة في المطعم ويحول غطاء الرأس الذي يرتديه منسق الأغاني المقيم الطاقة الحركية إلى عمل فني رقمي على الفور يمكن مشاهدته معروضاً على الجدران. تقدم قائمة المطعم مأكولات متوسطية وآسيوية من ابتكار ثلاثة طهاة معروفين.

عشاء وسط لوحات لفنانين عالميين