دنماركي وجنوب أفريقي بطلا «تحدي باها أبوظبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الدنماركي أندرياس بورجمان، أمس، بالمجموع العام لفئة السيارات بمنافسات المرحلة الأولى من تحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في تلال سويحان بالعين، وقطع مسافة 100كم بزمن 01:17:46 ساعة، وحل الشيخ خالد القاسمي ثانياً، والشيخ سعيد آل مكتوم ثالثاً، وفاز الجنوب أفريقي آرون ماري بالمجموع العام في فئة الدراجات النارية، في 01:35:04 ساعة.
وتوج الفائزين محمد الشاطري رئيس قسم الفعاليات المحلية بمجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وأحمد العامري ممثل بلدية العين.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN14102023000110011019ID1107241174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.