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دنماركي وجنوب أفريقي بطلا «تحدي باها أبوظبي»

10/14/2023 7:22:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الدنماركي أندرياس بورجمان، أمس، بالمجموع العام لفئة السيارات بمنافسات المرحلة الأولى من تحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في تلال سويحان بالعين، وقطع مسافة 100كم بزمن 01:17:46 ساعة، وحل الشيخ خالد القاسمي ثانياً، والشيخ سعيد آل مكتوم ثالثاً، وفاز الجنوب أفريقي آرون ماري بالمجموع العام في فئة الدراجات النارية، في 01:35:04 ساعة.

وتوج الفائزين محمد الشاطري رئيس قسم الفعاليات المحلية بمجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وأحمد العامري ممثل بلدية العين.

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