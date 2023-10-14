«الآسيوي» يرشح الجنيبي لجائزة أفضل حكم فيديو مساعد

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، لنيل جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في الاحتفال السنوي، لتوزيع جوائز الاتحاد والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة 31 الجاري، بعد غياب 4 سنوات، كما سيتم خلال الحفل السنوي السابع والعشرين، الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل لاعبة، حيث يتسلم الفائزون الجائزة المقدمة من نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي، ويقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

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