«الآسيوي» يرشح الجنيبي لجائزة أفضل حكم فيديو مساعد

(MENAFN
- Al-Bayan)
رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، لنيل جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في الاحتفال السنوي، لتوزيع جوائز الاتحاد والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة 31 الجاري، بعد غياب 4 سنوات، كما سيتم خلال الحفل السنوي السابع والعشرين، الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل لاعبة، حيث يتسلم الفائزون الجائزة المقدمة من نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي، ويقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
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