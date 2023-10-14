«رجبي الإمارات» إلى نصف نهائي «الآسيوية»

تأهل منتخب الإمارات للرجبي الى نصف نهائي ((آسيوية الرجبي))، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسيواجه منتخب هونغ كونغ، فيما تأهل المنتخب الماليزي لملاقاة اليابان في نصف النهائي، بعدما فجر مفاجأة كبيرة بتغلبه على منتخب كوريا الجنوبية، الفائز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة. وتألق منتخبنا خلال مشواره بالبطولة بفوزه على نظيره الصيني 21 - 7، والفلبين 14 - 12 قبل أن يخسر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 38 - 14، وتم طرد لاعب من منتخبنا بالمباراة.

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