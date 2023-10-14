«رجبي الإمارات» إلى نصف نهائي «الآسيوية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل منتخب الإمارات للرجبي الى نصف نهائي ((آسيوية الرجبي))، المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسيواجه منتخب هونغ كونغ، فيما تأهل المنتخب الماليزي لملاقاة اليابان في نصف النهائي، بعدما فجر مفاجأة كبيرة بتغلبه على منتخب كوريا الجنوبية، الفائز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة. وتألق منتخبنا خلال مشواره بالبطولة بفوزه على نظيره الصيني 21 - 7، والفلبين 14 - 12 قبل أن يخسر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 38 - 14، وتم طرد لاعب من منتخبنا بالمباراة.
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