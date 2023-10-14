اتحاد كلباء يكسب الجزيرة ودياً

فاز اتحاد كلباء على مضيفه الجزيرة 2 - 0 في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس، ضمن تحضيرات الفريقين لمباريات المرحلة المقبلة من مشوار الموسم الحالي، والاستفادة من فترة توقف الدوري، وأحرز الثنائية دانييل بيسا وغوستافو. وشهدت المواجهة مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين، في ظل غياب العناصر الدولية المتواجدة مع المنتخب الوطني.

ويحل اتحاد كلباء ضيفاً على الشارقة الخميس المقبل، فيما يتجدد لقاء الجزيرة والوحدة في ديربي العاصمة يوم الجمعة ضمن مرحلة ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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