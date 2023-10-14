«تيفو» الأندية.. رسائل مهمة من المدرجات

تضيف الجماهير بتواجدها في مدرجات كرة القدم، حيوية وروحاً خاصة، ويعتبرهم الجميع اللاعب رقم 12، لدورهم المؤثر والمهم في دعم وتشجيع فرقهم ولاعبيهم المفضلين، من خلال موسيقاهم وهتافاتهم الخاصة، ولوحات ((التيفو)) التي يظهرونها في أوقات محددة يزينون بها الملاعب، ويوجهون من خلالها رسائل مهمة لأنديتهم أو للمنافسين.

وصل ((التيفو)) إلى الإمارات، وزين مدرجات ملاعبنا كثيراً هذا الموسم، ووجه من خلال الجمهور العديد من الرسائل المهمة التي رفعت من حرارة المواجهات، وحدة الصراع داخل وخارج الملعب، ولكن تبقى هناك أسئلة عدة تبحث عن إجابات، ومنها من صاحب فكرة ((التيفو)) من بين جماهير النادي، وما المدة الزمنية التي يحتاجها ((التيفو)) للتنفيذ، وكيف يتم التمويل، وهل تسمح إدارات الأندية للجماهير بالتدريب على ((التيفو)) قبل المباريات.

يجيب عن تلك الأسئلة حريز المنهالي رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس، قائلاً: أفكار ((التيفو)) تختلف حسب المناسبة والرسالة المراد توجيهها، ويتم غالباً الاتفاق عليها مع إدارة النادي لتجنب إثارة أي مشكلة، والأفكار في المناسبات الرسمية، تكون واضحة ومعروفة ومتفقاً عليها من الجميع داخل وخارج النادي والجهات الرسمية، أما الأفكار الأخرى، فيتم طرحها والاتفاق عليها داخل رابطة الجماهير من خلال مجموعات الجماهير سواء للنادي أم للمنتخبات، قبل العرض على إدارة النادي.

فكرة وتكلفة

وعن تكلفة ((التيفو))، ومدة وكيفية التنفيذ، قال حريز: التكلفة ومدة التنفيذ تختلف حسب حجم وفكرة ((التيفو))، وعادة ما تصل المدة إلى قرابة الأسبوع، ويتم العمل خلاله على مدار 24 ساعة دون توقف، وإدارات الأندية لا تقصر في التمويل، وفي بعض الأحيان تتولى الجماهير التمويل، وتسمح إدارة النادي بالتدريب على التنفيذ عادة قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط، ولذا يكون من الضروري التنسيق مع إدارات الأندية لتسهيل هذه الأمور، وتتم الاستعانة بأفراد من الجمهور خلال التدريب، بعدما توجه لهم الدعوة للحضور إلى المدرجات ليلة المباراة.

من جانبه، قال جابر علي النقبي مشجع نادي النصر: نحرص أن يكون ((التيفو)) في مدرجات جماهير النصر، جديداً وغير مكرر، ومعبر عما يدور في أذهان جماهير ((العميد))، ونقتبس أفكارها من أمور خاصة بالنادي، ومنها ((تيفو)) جريدة النصر التي كانت تصدر في سبعينيات القرن الماضي، بينما كانت شخصية شرلوك هولمز، من أفكاري. وتابع قائلاً: ((أما ((تيفو)) فارس النصر أمام العين في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ففكرته كانت بالاشتراك مع صديقي إبراهيم الشيباني، وطلعنا بالفكرة الجميلة التي أشاد بها الجميع، والتمويل يتم من إدارة نادي النصر، والتي أكدت لنا دعمها الكامل لتنفيذ الأفكار الجماهيرية)).

تجدر الإشارة إلى أن رابطة المحترفين الإماراتية، قامت برصد لوحات الجماهير في مدرجات الأندية خلال الجولات الخمس التي أقيمت من دوري أدنوك للمحترفين، بداية بلوحة ((We're Ready)) لجماهير نادي العين في مباراة الجولة الأولى أمام بني ياس، فيما ازدان استاد آل مكتوم بنادي النصر بـ ((تيفو)) آخر في الجولة ذاتها، في مباراة النصر والجزيرة، وحمل عبارة ((We believe in you Mr Goran))، بالتزامن مع المباراة الأولى لمدرب الفريق الجديد الصربي غوران.

وفي الجولة الثانية، رفع جمهور الجزيرة في مباراته مع الوحدة لوحة ((كابوسكم الأكبر)) ((Your biggest nightmare))، وشهدت مباراة الوصل والشارقة، ((تيفو)) لجمهور الوصل ((توماس شيلبي بطل بيكي بلايندرز))، ورفع جمهور الشارقة لوحة ((الأبيض والأحمر)).‬

لوحات متقابلة

‬وفي الجولة الثالثة، رفع جمهور الوصل في مباراته مع بني ياس لوحة، ((طموح الوالد.. بفضل القائد.. الإمارات للأبد))، ورفع النصر ((تيفو))، ((شرلوك هولمز، عبارة هل سنحل اللغز الغامض؟!))، ورفع جمهور خورفكان لوحة، قميص الفريق أمام فريق الإمارات.

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