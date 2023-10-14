خالد الشحي لـ« البيان »: إنجاز «الجوجيتسو» بهانغتشو نتاج إعداد 4 سنوات

أسهم خالد الشحي لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو، في إنجاز الرياضة الإماراتية بالدورة 19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، وحققت رياضة الجوجيتسو 10 ميداليات ، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، لتسيطر الإمارات على نصف ميداليات اللعبة في الدورة، متصدرة الترتيب العام لمنافسات اللعبة في(( الأسياد)) ونال خالد الشحي إحدى الميداليات الذهبية الأربع، وجاءت في وزن 62 كلغم ، في مشاركة تاريخية للاعب بعد نجاحه في تكرار الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية للنسخة الثانية على التوالي.

وقال خالد الشحي لـ((البيان))، رياضة الجوجيتسو محظوظة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ثمرة

وأضاف: ((فوزي بالميدالية الذهبية في ((آسياد هانغتشو)) لم يأت من فراغ ولكنه ثمرة جهد وإعداد طويل منذ قرابة 4 سنوات، وبعدما حققت الذهبية أيضاً في دورة الألعاب الآسيوية في ((جاكرتا 2018))، والحمدلله أنني وفقت في الصعود مجدداً إلى منصة التتويج والمساهمة في رفع راية الوطن عالياً في هذا المحفل القاري المهم، وطموحي المقبل تحقيق الذهب في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والمقررة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل، وإهداءه إلى القيادة الرشيدة، والتي لا تدخر جهداً في الاستثمار بأبنائها، وتوفير أكبر دعم لهم، من أجل الوصول إلى القمة.

ثقة

وعن مشاركته في الألعاب الآسيوية في هانغتشو، قال البطل الذهبي: ((كنت أعرف منذ فترة طويلة أنني سألعب في وزن 62 كلغم ، وكنت جاهزاً لخوض غمار المنافسة على الميدالية الذهبية وواثقاً من الفوز 100 %، لمعرفتي السابقة بالمنافسين في الوزن نفسه، إلى جانب أنني واجهتهم من قبل خلال السنوات الماضية، وحققت عليهم الفوز، والحمدلله على الإنجاز، وأدعو الله ألا يكون الأخير لأنني أتطلع إلى المزيد من البطولات والألقاب، والتي لم يسبق أن توج بها أحد، لأنني مهما حققت من إنجازات فلن يوفي الوطن حقه)).

دافع

وشدد خالد الشحي على أن ما تحقق في(( آسياد هانغتشو)) سيكون دافعاً كبيراً للمرحلة المقبلة، بداية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقال: ((أشعر بالفخر للمشاركة في تحقيق إنجازات باسم الوطن في الجوجيتسو، ومنها تتويجي بإحدى الميداليات الذهبية في الألعاب الآسيوية الأخيرة، وهذا الإنجاز الذي كان هدفاً رئيسياً في مسيرتي الرياضية خلال هذا العام، سيكون حافزاً كبيراً للتطوير في السنوات المقبلة، ويبقى الحلم الأكبر هو التتويج بذهبية الحزام الأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال نوفمبر المقبل)).

شكر

وشكر اللاعب اتحاد الإمارات للجوجيتسو، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على جهوده في إعداد وتجهيز لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية، واختتم قائلاً: ((سعيد بممارسة الجوجيتسو، لأنها رياضة مليئة بالتحديات والانتصارات، وفي كل مرة أتعرض فيها للخسارة أعود أقوى عزيمة وتركيزاً وإصراراً على تحقيق الإنجازات، ودائماً ما أحرص على الاستفادة من جميع الدروس سواء في النصر أو في الخسارة في لعبة أصبحت الآن في كل بيت، لتكتب شهادة نجاح للقائمين عليها)).

كنت واثقاً 100 % من تحقيق الذهب

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