حصاد مميز للقدرة الإماراتية في البطولات العالمية

أكد فرسان الإمارات حضورهم المميز في مختلف البطولات والاستحقاقات الخارجية هذا العام بعد تحقيق العديد من الإنجازات التي تعكس ريادة رياضة القدرة والتحمل الإماراتية في مختلف المحافل الدولية، أبرزها بطولات العالم التي احتضنتها أوروبا هذا العام في فرنسا وإستونيا. ويعتبر الإنجاز الأهم هو التتويج بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين التي احتضنتها ميادين كاستيلسجرات الفرنسية بمشاركة 70 فارساً وفارسة من 25 دولة، حيث واصل فرسان الإمارات كتابة التاريخ في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي في البطولة بعد تحقيق المركزين الأول والثاني، والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة ((إيدي دي مونتريزر))، والفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة ((كاسلبار كادبارا)).

مونديال إستونيا

وحصد الفارس بطي النعيمي وصافة بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات التي أقيمت في منطقة باديس بجمهورية إستونيا بمشاركة 60 فارساً يمثلون 15 دولة من مختلف دول وقارات العالم، وأحرز النعيمي المركز الثاني على صهوة الجواد ((أي دبليو اسكالم)). وحقق فرسان الإمارات العلامة الكاملة في مستهل مشاركتهم الخارجية بعد احتكار ألقاب سباقات القدرة في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية الذي احتضنته الحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي ببريطانيا تزامناً مع احتفالات المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وجاءت سيطرة فرسان الإمارات على المركز الأول في السباقات الثلاثة عن طريق الفارس فارس أحمد المنصوري بطل السباق الرئيس لمسافة 160 كلم على صهوة ((أيدي دي مونترايز))، فيما هيمن فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 120 كلم بعد تتويج الفارس سعيد البلوشي بالمركز الأول على صهوة الشميمي، وإحراز الفارس سعيد الشامسي المركز الثاني على صهوة ((ايتنا ترينكريا)) ونال المركز الثالث غيث عبد الواحد، على صهوة ((لينيك ديل مولي)). وظفر الفارس مصعب الفلاسي بلقب سباق 100 كلم في مهرجان ويندسور على صهوة ((ايبيني دو بارثاس)) وحلت في المركز الثاني الفارسة ميثاء القبيسي على صهوة ((بالكان بيليسكا)).

سباق مونبيزير

وتألق فرسان إسطبلات F3 في سباق مونبيزير الدولي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم في فرنسا بمشاركة 87 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، حيث نجح الفارس زايد المهيري في انتزاع المركز الأول على صهوة ((الشميمي)) وجاء وصيفاً راشد حميد على صهوة ((غوزيلا)).

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