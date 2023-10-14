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شرطة أبوظبي بطل «الشرطة للفنون القتالية المختلطة»

10/14/2023 7:22:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول بالنسخة الثالثة لبطولة الشرطة للفنون القتالية المختلطة (MMA)، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالصالة الرياضية للفنون القتالية بأبوظبي، وذلك على صعيد الترتيب العام، ومجموع النقاط التي حصدتها الفرق المنافسة عن فئة الرجال، بمشاركة 70 لاعباً، وعن فئة السيدات، بمشاركة 23 لاعبة، وحققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، ووزارة الداخلية المركز الثالث.

حضر فعاليات البطولة، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد محمد أحمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة، والعميد د. عمر محمد الخيال رئيس اللجنة العليا لاختبارات اللياقة البدنية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير إدارة مركز التدريب الرياضي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز، وعدد من الضباط وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.

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