شرطة أبوظبي بطل «الشرطة للفنون القتالية المختلطة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول بالنسخة الثالثة لبطولة الشرطة للفنون القتالية المختلطة (MMA)، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، بالصالة الرياضية للفنون القتالية بأبوظبي، وذلك على صعيد الترتيب العام، ومجموع النقاط التي حصدتها الفرق المنافسة عن فئة الرجال، بمشاركة 70 لاعباً، وعن فئة السيدات، بمشاركة 23 لاعبة، وحققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، ووزارة الداخلية المركز الثالث.
حضر فعاليات البطولة، العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد محمد أحمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة، والعميد د. عمر محمد الخيال رئيس اللجنة العليا لاختبارات اللياقة البدنية، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير إدارة مركز التدريب الرياضي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز، وعدد من الضباط وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي.
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