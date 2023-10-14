«غزلان» تحلّق بكأس اللقايا الأبكار في «الظفرة للهجن»

تواصلت، أمس، فعاليات مهرجان الظفرة الأول للهجن، لليوم الثاني على التوالي، والذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بميدان الهجن بمدينة زايد بالظفرة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية في اليوم الثاني للمهرجان.

وأقيمت المنافسات لسن اللقايا لمسافة 4 كلم، وشهدت الأشواط الثمانية الأولى المنافسة على 8 رموز للأبكار والجعدان المفتوح وفئة الإنتاج.

تتويج

وتوجت ((غزلان)) لعبدالعزيز سيف الكتبي بناموس وكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، وحصدت الناموس بتوقيت قدره 5:50:0 دقائق، وانتزع ((السابح)) لسلطان المنصوري ناموس الشوط الرئيس الثاني وبندقية اللقايا الجعدان المفتوح، وأنهى الشوط في 5:49:2 دقائق.

وأهدت ((وشل)) مالكها عبدالعزيز الكتبي الرمز الثاني خلال المهرجان بعد أن خطفت كأس الأبكار من فئة الإنتاج والجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم، وذلك في شوط الرمز الثالث، محققة توقيتاً زمنياً جيداً قدره 5:47:6 دقائق.

وفي الشوط الرابع انتزع ((الظبي)) لحمود حمدان الوهيبي رمز الشداد للجعدان من فئة الإنتاج بعد وصوله إلى خط النهاية بتوقيت 5:50:8 دقائق، أما الشوط الرئيس الخامس والمخصص للقايا الأبكار المفتوح فقد أسفر عن فوز ((العنود)) المملوكة لشعار محمد سهيل بن عويضان بالكأس ونصف مليون درهم، ونجحت في إنهاء الشوط في زمن قدره 5:47:5 دقائق.

وفاز القعود ((النادر)) المملوك لشعار عبدالله سعيد النيادي بناموس الشوط السادس، وتوج ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح وقدم أداءً مميزاً لينهي مسافة الشوط في 5:50:2 دقائق، بينما تصدرت ((إزعاج)) لمحمد ساري المزروعي، والذي تألق شعاره في منافسات الحقايق، الشوط السابع لتفوز بكأس الأبكار في فئة الإنتاج بزمن قدره 5:50:9 دقائق.

واختتمت منافسات اللقايا برمز الشوط الثامن للجعدان من فئة الإنتاج وحلق بلقبه ((ممدوح)) لسعيد سليم العامري وخطف آخر رموز سن اللقايا في المهرجان، وأهدى مالكه الشداد إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم.

ويسدل الستار اليوم، على المهرجان الذي ينضم لقافلة سباقات الهجن في الدولة لأول مرة، بمنافسات سن الإيذاع في الفترة المسائية.

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