«الأبيض» يتدرب في الوصل استعداداً لودية لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته على الملعب الفرعي بنادي الوصل، في إطار الاستعداد للمواجهة الودية مع منتخب لبنان الثلاثاء المقبل في إستاد آل مكتوم في ختام تجمعه الداخلي في دبي.
وركز الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لعمليات الاستشفاء بعد المباراة الدولية الودية أمام المنتخب الكويتي، والتي انتهت بفوز ((الأبيض)) بهدف دون رد.
وأشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الكويت وبالجهود التي قدمتها بعض العناصر التي تلعب لأول مرة في صفوف المنتخب، مشيراً إلى أن الصورة العامة لـ ((الأبيض)) بدأت تظهر وتتحسن من مباراة إلى أخرى، لحرص الجهاز الفني على تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة بعض النقاط السلبية بهدف تجنبها في المباريات الرسمية.
وتوجه قائد المنتخب بالشكر إلى الجماهير التي حضرت وساندت اللاعبين خلال المباراة، متمنياً حضورهم بأعداد كبيرة خلال مباراة لبنان، خاصة أن الجماهير تُعد المحفز الحقيقي للاعبين، وتدفعهم لتحسين أدائهم.
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