«الأبيض» يتدرب في الوصل استعداداً لودية لبنان

أدى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته على الملعب الفرعي بنادي الوصل، في إطار الاستعداد للمواجهة الودية مع منتخب لبنان الثلاثاء المقبل في إستاد آل مكتوم في ختام تجمعه الداخلي في دبي.

وركز الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لعمليات الاستشفاء بعد المباراة الدولية الودية أمام المنتخب الكويتي، والتي انتهت بفوز ((الأبيض)) بهدف دون رد.

وأشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الكويت وبالجهود التي قدمتها بعض العناصر التي تلعب لأول مرة في صفوف المنتخب، مشيراً إلى أن الصورة العامة لـ ((الأبيض)) بدأت تظهر وتتحسن من مباراة إلى أخرى، لحرص الجهاز الفني على تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة بعض النقاط السلبية بهدف تجنبها في المباريات الرسمية.

وتوجه قائد المنتخب بالشكر إلى الجماهير التي حضرت وساندت اللاعبين خلال المباراة، متمنياً حضورهم بأعداد كبيرة خلال مباراة لبنان، خاصة أن الجماهير تُعد المحفز الحقيقي للاعبين، وتدفعهم لتحسين أدائهم.

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