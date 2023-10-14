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العروبة و«النواخذة» والجزيرة الحمراء والذيد إلى «التمهيدي الثاني» للكأس الغالية

10/14/2023 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حجزت أندية العروبة ودبا الفجيرة والجزيرة الحمراء والذيد بطاقات التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ونجح العروبة في الفوز على الظفرة خارج ملعبه بنتيجة 3 - 2 بعد شوطين إضافيين، سجل للعروبة كل من سايمون دي باروس والحساني تامبورا وبيجولي، وللظفرة سعيد جاسم وفابريكيو، ولعب الظفرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد الإيطالي جابريل سانتيني، كما أهدر العروبة ركلة جزاء في الشوط الثاني. وعلى ملعب الفجيرة فاز ((النواخذة)) على((ذئاب الفجيرة)) بهدف عامر عمر في الدقيقة 72.

وتغلب الجزيرة الحمراء على مسافي 2 - 1، تقدم مسافي عن طريق ليونز إيمانويل قبل أن يقلب الحمراء الطاولة في الشوط الثاني بهدفين أحرزهما دانيلو الفيس وفيكتور هينريك.

وخطف الذيد الفوز على مصفوت بنتيجة 3 - 1 افتتح مصفوت التسجيل عبر الفوسيني بالدقيقة 14، وأدرك سيد بوريا التعادل للذيد بالدقيقة 18، وأضاف سيلاس جابريل ولامار أونيل هدفين، وشهدت المباراة طرد أليسون لاعب مصفوت.

ويلتقي اليوم الحمرية مع غلف إف سي، ودبا الحصن مع الرمس، والعربي مع التعاون، ويونايتد إف سي مع سيتي.

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