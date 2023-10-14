العروبة و«النواخذة» والجزيرة الحمراء والذيد إلى «التمهيدي الثاني» للكأس الغالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حجزت أندية العروبة ودبا الفجيرة والجزيرة الحمراء والذيد بطاقات التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ونجح العروبة في الفوز على الظفرة خارج ملعبه بنتيجة 3 - 2 بعد شوطين إضافيين، سجل للعروبة كل من سايمون دي باروس والحساني تامبورا وبيجولي، وللظفرة سعيد جاسم وفابريكيو، ولعب الظفرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد الإيطالي جابريل سانتيني، كما أهدر العروبة ركلة جزاء في الشوط الثاني. وعلى ملعب الفجيرة فاز ((النواخذة)) على((ذئاب الفجيرة)) بهدف عامر عمر في الدقيقة 72.
وتغلب الجزيرة الحمراء على مسافي 2 - 1، تقدم مسافي عن طريق ليونز إيمانويل قبل أن يقلب الحمراء الطاولة في الشوط الثاني بهدفين أحرزهما دانيلو الفيس وفيكتور هينريك.
وخطف الذيد الفوز على مصفوت بنتيجة 3 - 1 افتتح مصفوت التسجيل عبر الفوسيني بالدقيقة 14، وأدرك سيد بوريا التعادل للذيد بالدقيقة 18، وأضاف سيلاس جابريل ولامار أونيل هدفين، وشهدت المباراة طرد أليسون لاعب مصفوت.
ويلتقي اليوم الحمرية مع غلف إف سي، ودبا الحصن مع الرمس، والعربي مع التعاون، ويونايتد إف سي مع سيتي.
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