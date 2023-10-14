خيول جودلفين تواصل تألقها في المضامير العالمية

واصلت خيول جودلفين تألقها في المضامير العالمية، إذ حققت خماسية مثيرة في إنجلترا وأمريكا.

ففي اليوم الثاني الختامي لمهرجان ((دبي أبطال المستقبل))، الذي أقيم على مضمار ((نيو ماركت)) العريق في إنجلترا، ظفرت خيول الإسطبل الأزرق الملكي بثلاثية ، جاءت عبر ((انشيانت ويزدم))، الذي توج بلقب ((إمريتس اوتم ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة))، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تألق مثير

وأضاف ((آرابيان كراون)) الانتصار الثاني، بتحقيقه لقب ((غياث زيتلاند ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الثالثة))، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما اختتم ((هايلاند آفنيو)) سلسلة الانتصارات، باقتناصه لقب ((إيرثلايت دارلي ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثالثة))، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرئيس

كما شهدت الأمسية تألق ((سيتي أوف تروي))، الذي ظفر بلقب الشوط الرئيس ((ديوهيرست ستيكس)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الأولى))، وبقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، بينما اقتنصت ((فوني ستوري)) لقب ((بيناتوبو بوديسيا ستيكس)) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1200 متر ((قوائم))، وبقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

انتصارات أمريكية

وفي السباقات الأمريكية، توجت ((اتيرنال هوب)) لجودلفين بلقب سباق ((ساندز بوينت ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) المخصص للمهرات والذي أقيم في مضمار ((اكودكت))، وبقيادة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما حقق ((بولد آكت)) لجودلفين أيضاً لقب سباق ((سيكامور ستيكس)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الثالثة)) والذي أقيم في مضمار ((كينلاند))، وبقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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