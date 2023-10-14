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ذياب بن زايد يُعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم

10/14/2023 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، برئاسة فارس مكتوم المزروعي، وأحمد عوض محمد العتيبة نائباً، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عبد الله سالم، المدير التنفيذي، وعبد الباسط الحمادي، وسعيد مبارك البلوشي، وعبد الله جعفر، ومحمد حريز الراشدي.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ثقته في مجلس إدارة الشركة الجديد، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق برئاسة راشد الزعابي على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية.

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