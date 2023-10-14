ذياب بن زايد يُعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، برئاسة فارس مكتوم المزروعي، وأحمد عوض محمد العتيبة نائباً، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: عبد الله سالم، المدير التنفيذي، وعبد الباسط الحمادي، وسعيد مبارك البلوشي، وعبد الله جعفر، ومحمد حريز الراشدي.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ثقته في مجلس إدارة الشركة الجديد، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق برئاسة راشد الزعابي على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية.
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