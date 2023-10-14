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حتى يكتمل المشهد

10/14/2023 7:22:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عندما خاض المنتخب الوطني الإماراتي مباراته الودية الثانية أمام شقيقه الكويتي، مؤخراً، استعداداً للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، كنا نتابع المباراة وفي أذهاننا المستوى المتميز الذي ظهر عليه في تجربته الأولى أمام كوستاريكا قبل أسابيع، كنا نمنّي النفس أن يستمر المشهد ((الحلو))، وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث تماماً، فإننا لم نحبط، فالمنتخب قدم عرضاً لا بأس به أمام الأزرق الكويتي، والأهم أنه فاز بهدف مقابل لا شيء، وعلى الرغم من أنه فوز ودي، فإن الانتصارات المتتالية، سواء كانت ودية أم رسمية، التي بدأت برباعية كوستاريكا، تبقى في غاية الأهمية، لرفع الروح المعنوية، إضافة إلى أنها تعطي دلالة واضحة على جدية العمل والانضباط والاستفادة من خلال المعسكرات التي تقام خلال فترة التوقف الدولي، وأيضاً تدفعنا إلى مزيد من الثقة والتفاؤل بالجهاز الفني الجديد، الذي يقوده المدرب البرتغالي باولو بينتو.

آخر الكلام

على الرغم من ظهور بعض الأخطاء الدفاعية، فإن الصورة على وجه العموم تبدو مختلفة كلياً عن فترات سابقة، كان المنتخب يبحث فيها عن نفسه من دون جدوى، أما الآن فالهوية بدأت تتضح، الشخصية الضائعة بدأ في استعادتها، وهذه مكاسب مهمة رغم الفترة الوجيزة للجهاز الجديد، عموماً لا يتبقى حتى يكتمل المشهد سوى الحضور الجماهيري، ونتمنى حدوث ذلك مع التجربة الثالثة التي تقام بعد غد الثلاثاء أمام المنتخب اللبناني الشقيق، نعم نريدها تجربة ختامية تزينها الجماهير، وتفرحنا وتسعدنا بالفوز الثالث.

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