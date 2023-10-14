الانتخابات الرئاسية المصرية .. اختلافات ملحوظة

هل هناك فارق واختلاف بين الانتخابات الرئاسية الراهنة في مصر، وبين الانتخابات التي جرت عامي 2014 و2018؟!

أظن أن الإجابة هي نعم، وهي نفس الإجابة التي سمعتها من كل أولئك المتابعين الذين سألتهم نفس السؤال فى الأيام الماضية.

والمعروف أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قبل حوالي أسبوعين الجدول الزمني للانتخابات، التي ستجري خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه في الداخل.

كما أن باب الترشح مفتوح من يوم 5 أكتوبر الجاري وحتى 14 منه، والحملات الانتخابية يفترض أن تبدأ في 9 نوفمبر المقبل، وانتهاء عملية الفرز في 13 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى في 18 ديسمبر المقبل، وفي حالة وجود جولة إعادة فإن إعلان النتيجة النهائية سيكون في 16 يناير المقبل.

نعود لمحاولة الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به وهو: لماذا هذه الانتخابات مختلفة، وهل هو اختلاف إيجابي أم سلبي؟

الإجابة هي أن هناك بالفعل اتفاقاً بين كثير من المراقبين على وجود اختلاف نسبي وملحوظ وإيجابي لهذه الانتخابات عن سابقاتها.

بالطبع لا نقارن بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت في عهد حسني مبارك، أو الانتخابات التي جرت في يونيو 2012 عقب ثورة 25 يناير 2011، والسبب هو الاختلاف البين والكبير في الظروف والملابسات التي جرت في كل عهد، لكن اليوم نحن نقارن بين الدورتين التي أعقبتا ثورة 30 يونيو 2013 والتي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وبين هذه الدورة المتوقعة خلال 6 أسابيع.

نعلم أنه في الانتخابات الأولى التي جرت عام 2014 فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتساح ضد منافسه الرئيسي حمدين صباحي القيادي الناصري المعروف، والسبب الأساسي في هذا الاكتساح هو الدور الرئيسي والمحوري الذي لعبه السيسي في دعم وحماية ثورة 30 يونيو 2013، وتخليص مصر من حكم جماعة الإخوان.

وقتها في تلك الانتخابات، كان هاجس حماية مصر وهويتها هو المسيطر، خوفاً من الوقوع في فخ الدول الفاشلة أو الحروب والصراعات الأهلية التي ضربت ولا تزال بعض الدول العربية.

في حين أن الانتخابات التي جرت عام 2018 خاض المنافسة فيها ضد الرئيس السيسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وكانت شديدة الفتور، ولم تشهد أي منافسة تذكر حتى مقارنة بانتخابات 2014، التي رفع فيها صباحي رؤى وسياسات مختلفة إلى حد ما.

أما الذي يميز هذه الانتخابات التي يفترض أن تجري أوائل ديسمبر المقبل فهي أنها تشهد منافسة معقولة ونسبية مقارنة بما جرى عامي 2014 و2018.

في هذه الانتخابات هناك أكثر من مرشح في مقدمتهم بطبيعة الحال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يفترض أنه يخوض الانتخابات للمرة الأخيرة بعد تعديلات الدستور عام 2019 وهناك أيضاً فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأحمد طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة وعضو مجلس النواب السابق الذي يتبنى خطاباً معارضاً بصورة جذرية، وأوجد حالة مختلفة، خصوصاً في أوساط الشباب، إضافة إلى أن حملته ناشطة إلى حد كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وتجد صدى مختلفاً في بعض الأوساط الأجنبية.

ومن المهم الإشارة إلى أن كل هؤلاء المرشحين، هم ((محتملون)) لأنهم يحتاجون إلى تصديق من الهيئة الوطنية واستيفاء الشروط الأساسية الواجبة للترشح، وفي مقدمتها تزكية 20 نائباً برلمانياً، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، بحد أدنى ألف مواطن في 15 محافظة.

وحتى صباح السبت الماضي فقد أعلن كل من عبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران الحصول على تزكية العدد الكافي من النواب لخوض المعركة، وهو الأمر المحسوم أيضاً للرئيس السيسي، لكن لم يتقدم أحد رسميا للترشح حتى هذا التاريخ. وحينما يتم استيفاء الشروط وعدم وجود طعون يتحولون إلى مرشحين فعليين نهائيين يخوضون الانتخابات، وإلى أن يحدث ذلك فهم كما قلنا مرشحون محتملون.

وإضافة إلى التنوع النسبي في عدد وطبيعة المرشحين فإن ما يضفي الحيوية نسبيا على هذه الانتخابات هو الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، خصوصاً بعد تداعيات وباء كورونا ثم الأزمة الأوكرانية.

وقد انعكست هذه الأزمة في مجالات كثيرة، خصوصاً تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية بنسبة أكثر من النصف، وبعد أن كان الدولار يساوي حوالي 15 جنيهاً قبل مارس 2022 فقد قفز ليصل إلى 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، وحوالي 40 جنيهاً في السوق الموازية. وهذا العامل تحديداً أدى إلى زيادة كل الأسعار تقريباً بنسب فاقت أحياناً أكثر من 300 %.

وبالتالي فقد زاد التضخم الرسمي إلى حوالي %40 تقريباً، وتراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي جعل قطاعات مختلفة من المصريين تهتم أكثر بهذه الانتخابات، وبالتالي طغت الأزمة الاقتصادية على كل ما عداها في النقاشات التي تناول هذه الانتخابات، والمرجح أن تشهد هذه النقاشات سخونة حينما تبدأ الحملات الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر المقبل.

حمى الله مصر وكل الدول العربية من كل سوء.