الأحلام التي تغير الحياة

إذا أردت المعرفة فاطرح أسئلة تذهب بك للأمام كثيراً، لا تتورط في أسئلة لا تحمل أجوبتها، عليك أن تتمهل، لأنك بقليل من التأمل والتفكير ستصل للمعرفة التي تظنها غائبة، بينما هي بين عينيك.

كتب الروائي غابرييل غارسيا ماركيز يصف الشاعر التشيلي بابلو نيرودا بأنه (أفضل شعراء القرن العشرين وفي جميع لغات العالم) كما قال عنه أحد النقاد الغربيين (لا يمكن مقارنة أي من شعراء الغرب بهذا الشاعر الذي سبق زمانه)، وفي عام 1971 منح جائزة نوبل للآداب، وحين عاد مزهواً بفوزه، وجد الآلاف بانتظاره، وكذلك رئيس البلاد سلفادور الليندي!

عرف نيرودا بأنه شاعر الفقراء وسكان القرى البائسة، وحين سئل لماذا تكتب الشعر يا نيرودا؟ أجاب: كي أغير حياة الفقراء! وقد مات عام 1973 دون أن تتغير حياة الفقراء في زمنه، لكنه حاول كثيراً وفعل كل ما يمكنه كي يرسم طريقاً مختلفاً لهم ولتشيلي بعيداً عن الطغيان والفساد واحتكار الشركات الأمريكية والغربية، ذلك كان حلمه، وقد تحقق في النهاية.

ربما لم تتحقق أحلامه في حياته، كما قد لا تتحقق أحلامنا جميعاً في هذه الحياة، وذلك ليس خللاً فينا، ولا في مشروعية الحلم، كما يحاول البعض اليوم أن يشككوا في ضعف الشعوب التي تقع تحت الاحتلال (من يريد أن يتحرر عليه أن يكون قوياً مثلهم) يقول أحدهم، وهذا قول لا شك فيه، لكنه قول ناقص، فمن يريد أن يصل لتحقيق حلمه عليه أن يؤمن عميقاً بحقه في هذا الحلم ثم يسعى!

ولذلك لم يخطئ نيرودا حين حلم، وليس ذنبه أنه مات قبل أن يتحقق حلمه لكنه رسم لشعبه طريقاً أوصلهم لما حلم به لهم، فقد لا تتحقق الأحلام في وقتها، لأن الوقت ليس وقتها، أو لأن هناك من يخونها، وقد كان هناك من خان الأحلام التي رسمها نيرودا لفقراء تشيلي، لذلك كانت آخر جملة كتبها قبل وفاته تلخص هذا الواقع في تلك الفترة، فبعد أن فاز بنوبل وأقعده المرض والانقلابيون والفاسدون الذين قتلوا سلفادور الليندي كتب نيرودا: ((لقد عادوا ليخونوا تشيلي مرة أخرى))!