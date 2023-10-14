أطلق حسين ميرزا الصايغ كتابه ((القصة الحقيقية)) في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ميرزا الصايغ من أسرة متعلمة مثقفة يتمتع أبناؤها بالثقافة والعلم والاقتصاد، شقيقه الأكبر أول طبيب رافق أول بعثة رياضية مثلت الدولة بدورة الخليج الثانية لكرة القدم في مارس 1972، كأول مشاركة خارجية بعد قيام الدولة، تلك المشاركة التاريخية للكرة الإماراتية، وقبل تدشين شقيقه الأصغر لكتابه قال لي الشقيق الأكبر: الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، استقبل الوفود الرياضية التي شاركت بالبطولة، وهي من المناسبات التي لا تنسى فقد صعد منتخبنا على منصة التتويج وحصل على الميدالية البرونزية.

ونعود إلى مؤلفنا الجديد في تجربته الأدبية فقد عمل مع المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لفترة طويلة والجميع يعلم مدى مكانة الراحل، ودوره المؤثر في الرياضة التراثية والتقليدية، فكان ميرزا الصايغ قريباً منه في صنع القرار الرياضي، وأعتقد أن كتابة التاريخ أمر مهم وبحاجة إلى دعم ومساندة من المجتمع، حتى يكتب الفرد مذكراته بعد أن يترك المنصب سواء أكان رياضياً أم غير ذلك، حتى يستفيد منه المجتمع، وحتى لا تضيع الحقيقة لقيمة التاريخ الذي يوثق فترة وجوده على رأس عمله أو منصبه، المذكرات من حق الشعوب أن تتعرف عليها، للأسف القليل جداً من يفكر بهذا المنطق، بينما في الغرب يفكرون ويكتبون ويدونون كل شيء وكل صغيرة وكبيرة، ولأهمية ذلك في الوقت الحالي من أجل سرد أسماء عزيزة على الكاتب أو الباحث نريد أن نعطيها حقها، لدينا شخصيات يجب ذكرها من أجل توثيق هذه الفترة من حياتها بعد أن تجاوزنا خمسينية قيام الدولة، الجميل أن هناك بعض الأفراد بدأوا يكتبون لتتحول كتاباتهم إلى مذكرات، هذه دعوة لكل من يجد في نفسه القدرة على أن يوثق التاريخ بالأحداث حتى لا يخرج مشوهاً!! والله من وراء القصد..