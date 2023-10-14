قتال شرس في أفدييفكا الأوكرانية

أفادت كييف، أمس، بوقوع معارك ((محتدمة)) شرقي أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا وفي الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية فيما كشفت موسكو أنها أحبطت وصدت 9 هجمات على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك.

وأعلنت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، تكثيف الهجمات على المدينة الواقعة على خط المواجهة والتي تقع على بعد 15 كيلومتراً فقط من دونيتسك.

وقال فيتالي باراباش الذي يدير شؤون المدينة للتلفزيون الأوكراني ((اليوم الخامس، لم يتوقّف الهجوم أو قصف مواقع حول المدينة)). وأشار إلى أنّ المعارك ((محتدمة للغاية)).

وبينما تحدّث عن قتال عنيف، قال ((بالتأكيد لا يوجد صمت هناك على الإطلاق. تبادل إطلاق النار مستمر سواء من شمالي المدينة أو من جنوبيها)).

مواقع

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ كييف تحافظ على مواقعها في أفدييفكا، بينما أفادت موسكو بأنّها حسنت مواقعها هناك ولا يزال هناك نحو 1600 مدني في المدينة.

ومن جهته، قال قائد القوات البرية الأوكرانية، أمس، إن القتال بطول الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية ((تفاقم بشدة)) في الأيام الماضية.

وذكر أولكسندر سيرسكي، الذي كان يزور الجنود في المنطقة، أن القوات الأوكرانية مستعدة وثابتة في مواقعها.

إلى ذلك، أعلن رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات ((المركز)) الروسية الكسندر سافتشوك أن المجموعة أحبطت وصدت 9 هجمات على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك.

إفشال

وقال سافتشوك أحبطت قوات المركز 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر كييف 540 عسكرياً، و4 دبابات ومدرعتين وسيارتين.

وأضاف إن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة مدينة كريمينايا، وتم تدمير أكثر من 20 مربض مدفعية.

سياسياً، يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع المقبل للقاء نظيره شي جين بينغ لتعزيز العلاقات بشريكه الاستراتيجي وخلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا مارس الماضي ، رحّب بوتين بـ((الإمكانات والآفاق غير المحدودة)) التي يوفّرها التعاون الروسي الصيني في مواجهة الكتلة الغربية.وفي مايو الماضي وعد شي جين بينغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أثناء زيارته بكين بتقديم ((دعمه الثابت)) في ما يتعلق بـ((المصالح الأساسية))، ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع موسكو في إشارة جديدة إلى اعتماده المتزايد على بكين.

وتستضيف العاصمة الصينية ممثلين لـ130 دولة، ومنهم الرئيس الروسي، في يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لحضور منتدى ((طرق الحرير الجديدة)).

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