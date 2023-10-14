إسرائيل تحذر «حزب الله» من الدخول في الحرب

قال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إن العمليات العسكرية مع حزب الله والتي تجري بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة تبدو محدودة النطاق.

وحذر الحزب من القيام بأي عمل قد يؤدي إلى ((دمار)) لبنان الذي شهدت حدوده الجنوبية مع إسرائيل تبادلاً للقصف.

وأضاف تساحي هنجبي في مؤتمر صحافي، إن إسرائيل تركز قتالها على غزة و((تحاول عدم الانجرار إلى حرب على جبهتين)). وقال: ((نأمل ألا يتسبب حزب الله حقيقة في تدمير لبنان، لأنه إذا اندلعت حرب فلن تكون النتيجة أقل من ذلك)).

وقُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية أمس، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب. وقال رئيس البلدية ((قتل شخص وزوجته في بيتهما بالقصف الإسرائيلي)).

وأشارت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية، إلى أن قصفاً إسرائيلياً عنيفاً طال أطراف مزرعة حلتا وبلدة كفرشوبا، وسجل سقوط قذائف بالقرب من المنازل في مزرعة حلتا، كما طال القصف أطراف بلدات شبعا وكفرشوبا ومرتفعات الهبارية، وأطراف بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا جنوب لبنان.

وتم رصد تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة على علو منخفض.

وفي وقت سابق بعد الظهر، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع إسرائيلية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها. وقال في بيان إنه هاجم المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رد على الهجوم. وأطلقت القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية باتجاه عدد من المناطق الحدودية اللبنانية، وطال القصف الإسرائيلي مناطق حرجية في ‫مزرعة شانوح وبسطرة في الأراضي اللبنانية. وسمعت أصوات قذائف وشوهدت سحب دخان تتصاعد في المنطقة.

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