تأهب أمني في فرنسا عقب مقتل مدرس طعناً

استيقظت فرنسا أمس على حالة تأهب أمني من اعتداءات، غداة مقتل مدرس للغة الفرنسية طعناً بسكين أمام مدرسة ثانوية في أراس شمالي البلاد، على يد شاب مدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف، وهو عمل وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه ((إرهاب)).

وأعلن قصر الإليزيه، أمس غداة هذا الهجوم، الذي وقع قبل ثلاثة أيام من إحياء ذكرى اغتيال الأستاذ سامويل باتي، أنه سيتم نشر ما يصل إلى سبعة آلاف جندي من قوة ((سانتينيل)) (قوات خاصة بمكافحة الإرهاب).

وكان الأستاذ باتي قتل بقطع رأسه في 16 أكتوبر 2020، قرب مدرسته في المنطقة الباريسية، لعرضه رسوماً كاريكاتورية مسيئة على تلاميذه خلال حصة دراسية حول حرية التعبير، وقامت الشرطة حينها بقتل المهاجم.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن هجوم أراس وقع أيضاً في ((أجواء سلبية للغاية))، بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل و((حماس)).

وقررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رفع مستوى حالة التأهب إلى مستوى ((الهجوم الطارئ))، وهو أعلى مستوى في هذا النظام الأمني. وقال مصدر بالشرطة إنه تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل، من بينهم المهاجم واثنان من إخوته.

في سياق متصل، تم إخراج الزوار من متحف اللوفر في باريس، وإغلاقه لأسباب أمنية بعدما تلقى رسالة مكتوبة، تفيد بوجود خطر على المتحف وزواره.

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