الجمهوريون يرشحون حليفاً لترامب لرئاسة مجلس النواب

انتخب الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية وحليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليكون مرشحهم لمنصب رئيس المجلس.

وفى جلسة استمرت لساعات مساء أول من أمس، استمع النواب الجمهوريون، المحبطون من الصراع المستمر منذ أسبوع، إلى كل من جوردان ومنافسه أوستن سكوت، الذي أطلق محاولة في اللحظات الأخيرة ليكون المرشح للمنصب.

وكان جوردان خسر بفارق بضئيل أمام سكاليز فى تصويت الجمهوريين قبل أن ينسحب نائب لوزيانا سكاليز من السباق بعد يوم. وحصل جوردان على تأييد 124 صوتاً، مقابل 81 لسكوت. وبذلك حصل جوردان على عدد أكبر من الأصوات التي حصل عليها سكاليز، 113، لكن أمامه الكثير من العمل المطلوب للحصول على الأصوات 217 المطلوبة لانتخابه.

وأشارت صحيفة ((واشنطن بوست)) إلى أن صعود جوردان سيعزز تحول الحزب الجمهوري صوب اليمين المتشدد، لا سيما في مجلس النواب، ويمكن أن يجعل رئيس المجلس واحداً من الحلفاء الرئيسيين لترامب، والذي وكان مسانداً له في مساعي قلب نتائج انتخابات 2020 ودافع عنه في مساعي عزله عن دوره في أحداث اقتحام الكونغرس.

وقالت الصحيفة إن ترشيح جوردان لم يكن بمثابة إنجاز احتفالي بقدر ما كان علامة عدم استقرار للجمهوريين الذين غرقوا في الفوضى في الأسبوع الماضي في ظل انقسامات عميقة.

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