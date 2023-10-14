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إجلاء 5 آلاف شخص جراء الفيضانات في فيتنام

10/14/2023 7:22:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجلي 5 آلاف شخص وتوفي آخران، أمس بعدما جرفتهما مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط فيتنام، حيث غمرت المياه نحو 500 منزل في مدينة دا نانغ الساحلية.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام، أن المياه غمرت نحو 500 منزل في الأيام الأخيرة.

ومنذ الثلاثاء الماضي، يسجل هطول أمطار غزيرة في مدينة دا نانغ الساحلية، فضلاً عن مناطق من محافظتي ها تين وكوانغ نام.

وقضى رجل يبلغ 61 عاماً، وفتى في الثالثة عشرة غرقاً في الفيضانات.

وأوضح دين ثي تو أوين المقيم في المدينة، أن مياه الفيضانات وصلت إلى مستوى الخصر، واضطر أفراد عائلتي إلى الصعود إلى الطابق العلوي، قبل أن يصل عمال الإغاثة لإجلائنا.

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