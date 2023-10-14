إحباط مخطط إرهابي في بنغازي

أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا الإطاحة بخلية إرهابية أثناء عمليات أمنية في بنغازي وبحوزتها أسلحة خفيفة ومتوسطة.وقال، المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي، إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية لزعزعة أمن مدينة بنغازي وإعادتها للدائرة الأولى.

وأضاف، أن الخلية خططت للسيطرة على مدينة بنغازي عبر زعـزعة الأمن فيها بالتنسيق مع أطراف عديدة، داخلية وخارجية. وقال المكتب، إن المجموعة ضمت عددا من الأسماء التي لها دراية بالطرق الصحراوية للتسلل إلى بنغازي وممارسة الأعمال الإرهـابية. وأوضح جهاز الأمن الداخلي، أن المؤامرة على بنغازي انتهت في وقت وجيز.

وأكد أن عناصر خلية ((السلماني)) التخريبية، التي حاولت زعزعة استقرار المدينة، تلقت ضربة موجعة بفقدانها عدداً من عناصرها خلال مقاومتهم للقوات، أما من تبقى منهم، أو كان على تنسيق سري معهم، فقد أطيح بهم، وانتهت مؤامرتهم جميعاً.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ ((البيان))، أن التحقيقات انتهت إلى معرفة أهدافها وغاياتها، وإلى تحديد الجهات التي تدعمها وتقف وراءها، سواء في داخل البلاد أو في خارجها، وإلى الكشف عن خلايا نائمة، كانت تستعد للقيام بأعمال تخريبية في المنطقة الشرقية، وأغلبها مرتبط بتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابييْن.

وفي الأثناء، بحث وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب عصام أبوزريبة، مع وكيل الوزارة فرج قعيم، الأوضاع الأمنية في بنغازي، وباقي مدن المنطقة الشرقيّة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن اللقاء ناقش سير الخطط الأمنية المعمول بها، ومدى نجاحها في فرض الأمن ومكافحة الجريمة والقضاء على الظواهر السلبية، بالإضافة إلى ملاحقة الأشخاص الخارجين عن القانون، وضبط المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

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