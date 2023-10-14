مصر تشترط لمغادرة الأجانب غزة إدخال المساعدات

في نفي-على ما يبدو لما أعلنته مصادر أمريكية عن اتفاق بشأن مغادرة رعايا أمريكيين لقطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه مصر- رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العودة إلى حيث جاؤوا. وذكر أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب. وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة. وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر أمس لإجلائهم عن القطاع.

وقالت مصادر مصرية في القاهرة، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة عبر معبر رفح، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.

رفض مصري

لكن قناة ((القاهرة الإخبارية)) نقلت عن مصدر مسؤول في غزة، قوله إن السلطات المصرية رفضت السماح لرعايا الولايات المتحدة بالمرور من معبر رفح.

وأضاف إن هؤلاء وقفوا لساعات أمام معبر رفح، من دون أي استجابة من قبل السلطات المصرية، ليغادروا من حيث جاؤوا. وكان مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية صرح بأن مسؤولين أمريكيين تفاوضوا بشأن فتح مؤقت لمعبر رفح أمام الرعايا الأمريكيين في القطاع الراغبين في مغادرة القطاع.

ونقلت صحيفة ((واشنطن بوست)) عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الوضع الأمني، قوله في تصريحات لمراسلين إن الاتفاق جاء نتيجة لمفاوضات أمريكية مع مصر وإسرائيل وقطر. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية:

((أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح)). وأضاف: ((قد يأتي الإخطار قبل وقت قصير جداً إذا فُتح المعبر وقد يفتح فقط لمدة محدودة)).

مشهد غامض

وتحدث المسؤول عن فتح المعبر-بموجب الاتفاق- من الساعة 12 ظهراً إلى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أمس. وفي تعبير عن مشهد غامض، قال المسؤول إنه بينما ذكرت إسرائيل ومصر أنه يمكنهم الخروج، عبر معبر رفح، لم يتضح ما إذا كانت ((حماس)) ستوافق على ذلك، حسب وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء.

وتابع المسؤول أن دبلوماسيين يسعون لإقناع الحركة بعدم منع الرعايا الأمريكيين من المغادرة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تشجع رعاياها في غزة على التحرك جنوباً نحو معبر رفح مع مصر ليكونوا مستعدين لإعادة فتحه المحتملة وسط الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي.

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