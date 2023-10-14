دعوة خليجية إلى تدخل دولي لوقف النار في غزة

دعا مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تعالت الأصوات العربية ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً.

وشدد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار، ووضع حد للتصعيد العسكري ضد المدنيين، وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن البديوي تأكيده على ((أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية)).

واعتبر أن ((ما يحدث يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية)).

وجدد البديوي دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رفض التهجير

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل. ونقل موقع ((العربية.نت)) عن بن فرحان قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي.

وأكد ضرورة العمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية وبذل جهدٍ سريع لوقف العنف، والتصعيد ضد المدنيين. وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع.

مصر وتركيا

في القاهرة، قال وزيرا خارجية مصر وتركيا سامح شكري وهاكان فيدان، أمس، إن هناك رؤية مشتركة لوقف الحرب وتجاوز الآثار الإنسانية للأزمة، على أن يكون الحل الجذري للصراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيدان، إن استمرار الاحتلال وعدم وجود آفاق سياسية يزيد من تفاقم الأمر.

في القاهرة أيضاً، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ضرورة العمل على الصعيد الدولي من أجل منع استمرار معاناة المدنيين في غزة، مؤكداً أن دوامة العنف والانتقام لن تجلب الأمن أو السلام. وشدد أبو الغيط على رفض الجامعة القاطع لأي شكل من إشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسراً من شمال القطاع لجنوبه.

دور مسؤول

دولياً، اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أن على واشنطن أن ((تؤدي دوراً بناء ومسؤولاً)) في الحرب الدائرة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقاً لبيان نشرته الخارجية الصينية. وأضاف وانغ ((عند التعامل مع القضايا الدولية الساخنة، على الدول الكبرى الالتزام بالموضوعية والنزاهة.. وأخذ زمام المبادرة في الالتزام بالقانون الدولي))

. وأضاف إن بكين دعت إلى ((عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق)). وقال إن ((المخرج الأساسي يكمن في تنفيذ (حل الدولتين))). وطالب بلينكن نظيره الصيني باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّ بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً ((مثمراً)) مع وزير الخارجية الصيني استغرق ساعة.

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