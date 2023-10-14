معارك عنيفة في الخرطوم بعد أسبوع من الهدوء

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بعد هدوء حذر استمر قرابة أسبوع.

وشهدت منطقة شمال أم درمان قصفاً مكثفاً بالمدفعية والمسيرات، يُعدُّ الأعنف من نوعه نفذته قوات الدعم السريع من منصاتها بالخرطوم بحري، أدّى إلى سقوط 17 قتيلا، فيما قام طيران الجيش بقصف مواقع الأخيرة بالمدينة الرياضية، وأحد الأحياء وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم.

وبحسب شهود، فإنّ ما لا يقل عن 50 قذيفة صاروخية سقطت في عدد من حارات الثورة ومنطقة كرري بشمال أم درمان، وهما أكثر المناطق المأهولة بالسكان، والأكثر استقراراً عن بقية الأحياء الأخرى، ما تسبب في وقوع ما لا يقلُّ عن 20 إصابة بين قتيل وجريح، وسُمِع دوي انفجارات قوية، وتصاعد أعمدة الدخان الأسود في سماء المنطقة، وبيّن الشهود أنّ القصف المكثف لقوات الدعم السريع، استهدف مخزناً للذخيرة في قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان.

كما سقطت إحدى القذائف في فناء مسجد بالحارة 29 - الثورات، أوقعت عدداً من الإصابات، كما أنّ منطقة جنوب الحزام شهدت طلعات مكثفة للطيران الحربي التابع للجيش، وسمعت أصوات قصف مدفعي متواصل وعنيف، إضافة إلى دوي انفجارات ومضادات أرضية.

في الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبدالله: ((لقد اشتبكت قواتنا في أم درمان مع مجموعة من ميليشيا الدعم السريع، وتمكنت من تدمير ثماني مركبات قتالية ومدرعة، وتعطيل أخرى، إضافة إلى تكبيد هذه القوات عدداً كبيراً من القتلى والجرحى)).

تدمير

وأضاف عبد الله قائلاً: ((كذلك، دمرت قوات الجيش السوداني عدداً من تجمعات للميليشيا بوسط الخرطوم، فيما تواصل القوات المتمردة عمليات القصف العشوائي على منازل السودانيين، وقد سقط جراء ذلك نحو 17 مدنياً في مناطق شمال أم درمان تحديداً في حارات الثورة 20 و25 و14 و13، الأمر الذي يؤكد عدم مراعاة هذه الميليشيا القانون الدولي وقواعد الاشتباكات)).

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