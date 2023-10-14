إسرائيل وغزة.. الحرب البرية بانتظار «ساعة الصفر»

سيطرت نغمة الانتقال إلى هجوم واسع في قطاع غزة من البر والبحر إضافة للجو، الليلة الماضية، على كل الأوساط الإعلامية في إسرائيل، مترافقة مع حالة تحشيد واسعة توّجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بزيارة لفرق المشاة في محيط غزة ودعوتهم للاستعداد لـ ((المرحلة الثانية))، بل إن القناة 12 الإسرائيلية قالت إن ((الهجوم البري الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة سيبدأ الليلة (الماضية).

وترأس نتانياهو الليلة الماضية جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي في قاعدة ((كيريا)) في تل أبيب، بحضور وزير الجيش غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكان مكتب نتانياهو نشر مقطع فيديو للّقاء الذي جمعه مع العسكريين الإسرائيليين في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة، وظهر فيه وهو يسأل عسكرييه ويقوم بمصافحتهم: ((هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟)).

وجاءت جلسة مجلس الحرب في أعقاب ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول الاستعداد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوماً مشتركاً ومنسقاً من الجو والبحر والبر. ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله:

((مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري، قواتنا تنتشر في كل أنحاء البلاد لرفع مستوى الجاهزية وتمهيداً للمراحل المقبلة من الحرب، ونضع اللمسات الأخيرة على تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط لتنفيذ هجوم واسع على قطاع غزة)). وفي بيان على موقعه على الإنترنت، قال الجيش الإسرائيلي إنه ((مستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية)).

وواصلت إسرائيل أمس، هجماتها الجوية على غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث قامت الطائرات الحربية بتوجيه غارات على جميع أنحاء القطاع، مخلفة أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، ودماراً واسعاً في المنازل.

كارثة كبيرة

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الدكتور محمد أبو سليمة، قوله إن ((الوضع صعب للغاية))، إذ لا يزال القتلى يتوافدون بأعداد كبيرة للغاية إلى المستشفى طوال الوقت.

وبشأن موقف الإمدادات والمستهلكات الطبية وتداعيات الحصار المفروض على القطاع، أوضح مدير مجمع الشفاء الطبي أن القوات الإسرائيلية تمنع المياه والكهرباء والطاقة والمواد الغذائية عن قطاع غزة منذ 8 أيام.

وبالتالي أثر ذلك بشكل فادح عن المستشفيات كافة. وأضاف: ((إن الكثير من المرضى يتواجدون بالطرقات وعلى الأرض، ولا نستطيع تقديم الخدمة لهم، وكل دقيقة يأتي إلينا مصاب جديد))، مشيراً إلى أن المستهلكات الطبية نفدت، والطواقم الطبية لم يغادروا أماكن عملهم منذ 8 أيام.

وطالب بإدخال المساعدات الطبية للقطاع وإقامة المستشفيات الميدانية والدعم بالطواقم الطبية لإنقاذ الموقف، محذراً من أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات يكفينا اليوم وربما غداً على أقصى تقدير.

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