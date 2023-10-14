«منصة 04» الحكومية بدبي تحصد جائزتين عالميتين

حققت ((منصة 04)) قناة التواصل والتفاعل بين حكومة دبي ومتعامليها إنجازاً مزدوجاً مهماً بحصولها على جائزتي ستيفي الذهبية و((جراند ستيفي)) ضمن جوائز الأعمال الدولية لعام 2023.

ومنذ إطلاقها مارس الماضي حققت المنصة حضوراً لافتاً تجلى في الإقبال الكبير عليها بالنظر إلى سهولة استخدامها وأثرها في تحسين تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زواراً للإمارة.

إنجاز

وفازت ((منصة 04)) بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة ((أفضل حل أتمتة للعمليات الرقمية))، كما حصلت على جائزة ((جراند ستيفي)) عن فئة المنتجات الجديدة الحاصلة على أعلى نتيجة تقييم لسنة 2023.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: ((يعد الفوز بجائزتي ستيفي الذهبية و((جراند ستيفي)) في النسخة العشرين من جوائز الأعمال الدولية دليلاً ملموساً على أهمية منصة 04 باعتبارها قناة تفاعلية حية تسهم في إيصال صوت المتعامل إلى صناع القرار ومقدمي الخدمات.

الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات وزيادة رضا المتعاملين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف حكومة دبي في مجال تحسين جودة الحياة. ونحن في دبي الرقمية سعداء بمساهمتنا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز بالتعاون مع شركائنا في المجلس التنفيذي والجهات الحكومية الأخرى)).

وأضاف: ((إن منصة 04 التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هي تعبير حقيقي عن حرص حكومة دبي على تلبية توقعات المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم. وتقرّبنا هذه المنصة خطوة أخرى من تحقيق مهمتنا في رقمنة جميع جوانب الحياة للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة)).

نموذج

وتوفر ((منصة 04))، التي تم تطويرها بالتعاون بين مركز نموذج دبي التابع للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية وأكثر من 40 جهة حكومية أخرى، واجهة مبتكرة لضمان توفير تجربة سهلة للمتعاملين؛ إذ تتيح لهم المساهمة في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية عبر مشاركة مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم.

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