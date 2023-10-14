85 مليون رحلة لمركبات الأجرة خلال 9 أشهر في دبي

سجل قطاع مركبات الأجرة في دبي نمواً ملحوظاً في عدد الرحلات، خلال السنوات الـ 5 الماضية، بزيادة 15 %، فيما سجلت رحلات تاكسي دبي قرابة 85 مليون رحلة.

وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2023، وهو الرقم الأعلى في عدد الرحلات في تاريخ الإمارة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: ((يوجد حالياً 5 شركات امتياز تقدم خدمة مركبات الأجرة في دبي وهي: مؤسسة تاكسي دبي، وشركة كارس تاكسي، وشركة التاكسي الوطني، وشركة تاكسي العربية، وشركة مترو تاكسي، مشيراً إلى أن عدد المركبات المشغلة في قطاع الأجرة في إمارة دبي شهد ارتفاعاً بـ17 %.

حيث ارتفع عددها من 10 آلاف و752 مركبة في 2018 إلى 12 ألفاً و532 مركبة في العام الجاري، فيما بلغ عدد سائقي مركبات الأجرة قرابة 27 ألفاً و260 سائق مركبة أجرة.

وأشار إلى أن نسبة الحجوزات عبر التطبيقات الذكية لمركبات الأجرة بلغت 35 %، والعمل جارٍ بشكل مكثف للوصول إلى 80 %، خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال استمرار تطوير وتحسين الخدمات والتطبيقات، وتعزيز التوعية بفوائد استخدامها، لافتاً إلى أن مركبات الأجرة تقدم خدماتها بشكل فعال، وفقاً لتوقعات هيئة الطرق والمواصلات، وتوقعات المتعاملين، وقامت الهيئة بتقديم تطبيق جديد للخدمة ((هلا تاكسي))، بالتعاون مع ((كريم)) لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بسهولة، وتشكل هذه الخطوة .

إضافة كبيرة للقطاع على مدى الـ 4 سنوات الماضية، وتتطلع الهيئة إلى التعاون مع المشغلين الجدد المؤهلين لخدمات الحجز الإلكتروني، لتوفير خدمات حجز مركبات الأجرة.

وأوضح شاكري أن التركيز في المرحلة المقبلة يعتمد على التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في قطاع مركبات الأجرة، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق السعادة للمتعاملين، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي ، لافتاً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز