اللجنة العليا لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي تعرّف بمتطلبات المشاركة

نظمت اللجنة العليا لـ((جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي)) ورشتين لتعريف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة بمتطلبات واشتراطات الترشح للجائزة الرئيسية والمشاركة في المسابقات والمهرجانات المصاحبة.

وخصصت اللجنة العليا ورشة للشق النباتي تغطي كل فئات الجائزة الموجهة لأصحاب المزارع، بينما تم تخصيص الورشة الثانية للتعريف بمتطلبات الترشح لفئات الشق الحيواني وكذلك المسابقات ومزادات الثروة الحيوانية على مستوى الدولة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لـ((جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي)) استمرار تنظيم الورش التعريفية لجميع فئات الجائزة حتى موعد إغلاق باب التسجيل 30 نوفمبر المقبل، وستقوم فرق التوعية كذلك بتعريف المزارعين والمربين بمتطلبات واشتراطات الجائزة من خلال المشاركة في مجالس الأحياء السكنية بمختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى الجلسات التفاعلية والمحاضرات.

وتتضمن الاشتراطات الرئيسية للتقدم لفئات الجائزة اقتصار المشاركة على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بدولة الإمارات، وأن يكون لدى المشارك في فئة المزارع التجارية رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط .

بالنسبة للشق الحيواني لجائزة المُزارع والمربي المتميز فيحتوي على فئات العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية، وتخضع المشاركة فيها لضوابط واشتراطات منها، أنه يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة نفسها.

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