الإمارات تشارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي

شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد حمد بوشهاب عضو المجلس، في أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وقالت ناعمة الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة في البرلمان العربي، إن جلسة البرلمان العربي شهدت مناقشات حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، موضحة أن لجان البرلمان العربي الأربع، قدمت تقاريرها إلى الجلسة العامة لاعتمادها.

وقال أحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصاد والمالية في البرلمان العربي، إن البرلمان العربي افتتح أمس جلسته الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث تم مناقشة العديد من قضايا الساحة العربية في كافة المجالات، كما تمم مناقشة تقارير اللجان، منها تقرير لجنة فلسطين، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب.

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