Sunday, 15 October 2023 05:13 GMT

الإمارات تشارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي

10/14/2023 7:22:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد حمد بوشهاب عضو المجلس، في أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وقالت ناعمة الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة في البرلمان العربي، إن جلسة البرلمان العربي شهدت مناقشات حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، موضحة أن لجان البرلمان العربي الأربع، قدمت تقاريرها إلى الجلسة العامة لاعتمادها.

وقال أحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصاد والمالية في البرلمان العربي، إن البرلمان العربي افتتح أمس جلسته الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث تم مناقشة العديد من قضايا الساحة العربية في كافة المجالات، كما تمم مناقشة تقارير اللجان، منها تقرير لجنة فلسطين، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14102023000110011019ID1107241143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث