صقر غباش: حريصون على تعزيز العلاقات مع البرلمان التركي

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي حرص المجلس على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معاليه بنعمان كورتولموش - رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان ((برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد)).

وفي بداية اللقاء قدم معالي صقر غباش التهنئة إلى نعمان كورتولموش على منصبه الجديد كرئيس لمجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا للسنوات الخمس المقبلة، مع التمني بالنجاح والتوفيق في مهامه ومسيرته.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأشار معاليه إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ورغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين الصديقين.

وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 نهاية العام الجاري، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية .

مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خصوصاً أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي، ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.

ووجه معالي صقر غباش دعوة إلى نعمان كورتولموش لزيارة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي والمشاركة في المؤتمر البرلماني المقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 نهاية العام الجاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز