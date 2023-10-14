مجلس مديري مراكز الشرطة يكرّم المتطوعين

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد راشد محمد صالح الشحي مدير مركز شرطة المرقبات، كرم المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع مجلس مديري مراكز الشرطة في مبادراته المجتمعية المختلفة، ومن ضمنها مبادرة ((صوتك مسموع)).

وأشاد اللواء خليل المنصوري، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

مسؤولية

وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة، ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع، متمنياً لهم مواصلة التميز والعمل، في إطار يعكس الدور الشمولي لشرطة دبي بالمجتمع.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء المنصوري المتطوعين، تقديراً لجهودهم في العمل التطوعي، وتحفيزاً لكافة القائمين على دعم وتعزيز التطوع.

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