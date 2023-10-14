عبدالله النقبي.. 24 عاماً في صحبة الخيل

حظيت الخيول والفروسية باهتمام كبير في دولة الإمارات؛ وكان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الفضل في تشجيع رياضة الفروسية، والحفاظ على السلالات الفريدة للخيول العربية.

وتحرص أغلب الأسر الإماراتية على تعليم أبنائها ركوب الخيل، وترسيخ عشقها في نفوس الأجيال فهي كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)).

نتحدث اليوم إلى عبدالله يوسف عبدالرزاق النقبي الذي صادق الخيل منذ ما يقارب 24 عاماً، وقد كان لها محبة في قلبة بشكل شخصي، حيث شُغف بحبها منذ طفولته ويحرص على متابعة سباقات الخيول، ويعتبر عبدالله النقبي نموذجاً للعشرات أمثاله من أصحاب الإسطبلات.

يرى النقبي أن هدفه من رعاية الخيول هو ثقافي تراثي أكثر منه تجاري وذلك لنشر حب الخيل لدى الآخرين، حيث تعد الخيل مهمة من حيث تأثيرها الإيجابي على من يصادقها، كما يلاحظ تأثيرها على الشباب سلوكياً وبشكل إيجابي على النفس، حيث يصنع ركوب الخيل من الصغير قيادياً ويمنحه الثقة بالنفس، ولذلك من البديهي أن تتطور علاقة البشر بالخيل منذ الماضي البعيد وحتى اليوم.

ولكلا الجنسين لأن للفتيات نصيباً في الفروسية وفي حب اقتناء الخيل، ومن ليست لديها القدرة على الامتلاك يمكنها أن تتدرب على الفروسية، مما يمنحها الشعور بالثقة. وخلال السنوات الماضية أصبح هناك توجه لامتلاك الخيل، ولم يعد غريباً أن نرى أشخاصاً يخرجون في أماكن معينة يمتطون خيولاً، فهي فرصة لتوطيد العلاقة وللخيل كي تنطلق خارج الإسطبل.

يؤكد عبدالله أن التعامل مع الخيول يمنح راحة كبيرة للإنسان، حتى إنها تعد علاجاً لأصحاب الهمم لأنهم يصبحون أكثر سعادة، وتخرجهم من حالة الانطواء مع العالم الافتراضي، وذلك أن مداومة الطفل على لقاء الخيل يحدث فارقاً في سلوكه، ويدفعه للخروج إلى الإسطبلات كلما سنحت الفرصة بدلاً من الجلوس وراء شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن رياضة الفروسية تعد من أبرز الرياضات التراثية التي تولي لها دولة الإمارات اهتماماً كبيراً محلياً وعالمياً، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات داخل الدولة وخارجها، سواء كانت سباقات الخيول العربية الأصيلة، أو بطولات القدرة والتحمّل، أو جمال الخيل، أو قفز الحواجز.

استدامة التراث

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