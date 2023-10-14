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«رأس الخيمة للقرآن» تستعرض مسابقاتها مع 1000 إمام ومؤذن

10/14/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عقدت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم لقاءً تعريفياً مع أئمة ومؤذني المساجد.

وذلك في جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، برأس الخيمة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة. ضم اللقاء حوالي 1000 إمام ومؤذن في مساجد الإمارة وجرى خلاله التعريف بالجائزة وآلية التسجيل فيها ومسابقاتها.

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