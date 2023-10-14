«رأس الخيمة للقرآن» تستعرض مسابقاتها مع 1000 إمام ومؤذن

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عقدت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم لقاءً تعريفياً مع أئمة ومؤذني المساجد.
وذلك في جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، برأس الخيمة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة. ضم اللقاء حوالي 1000 إمام ومؤذن في مساجد الإمارة وجرى خلاله التعريف بالجائزة وآلية التسجيل فيها ومسابقاتها.
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